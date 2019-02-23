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Открытое первенство г. Бреста по таиландскому боксу

24.02.2019 12:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Вот уже пятый год подряд на базе ГУО «Средняя школа №29 г. Бреста» проводится Открытое первенство города Бреста по таиландскому боксу. Инициаторами проведения мероприятия такого масштаба выступили директор учреждения образования Сергей Владимирович Савчук и руководитель кружка по таиландскому боксу Вадим Сергеевич Мельничук, организаторами - управление идеологической работы по делам молодежи Брестского областного исполнительного комитета, сектор спорта и туризма Брестского городского исполнительного комитета и Брестская областная федерация таиландского бокса и кикбоксинга.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63782.php

Открытое первенство г. Бреста по таиландскому боксу

23 февраля 2019 года в Открытом первенстве, посвященном Дню защитника Отечества, приняли участие следующие команды: г.Брест, г.Белоозёрск, г.Барановичи, г.Щучин, г.Слоним и г.Пружаны в возрастной категории от 6 до 25 лет. Приятно отметить, что география участников постоянно расширяется. Это свидетельствует об интересе к турниру в других регионах нашей страны. В этом году в турнире приняло участие около 80 человек.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63782.php

Открытое первенство г. Бреста по таиландскому боксу

С приветственными словами к юным спортсменам обратились почётные гости турнира: начальник Главного управления идеологической работы по делам молодёжи Брестского областного исполнительного комитета Игорь Валерьевич Саюк. Главный судья соревнований - председатель ОО «Брестская областная федерация кикбоксинга и таиландского бокса» Сергей Леонидович Шищиц, а также судья международной категории Александр Александрович Володько. Все они отмечали, что подобные мероприятия пропагандируют здоровый образ жизни среди подростков и молодёжи, повышают значимость физической активности в развитии личности, служат для укрепление дружеских отношений и сотрудничества между клубами, развивающими боевые искусства.

І место - команда г. Щучин,

ІІ место – команда г. Брест,

ІІІ место – команда г. Барановичи.

 
Теги: Брест
 
 
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  Вот уже пятый год подряд на базе ГУО «Средняя школа №29 г. Бреста» проводится Открытое первенство города Бреста по таиландскому боксу. Инициаторами проведения...
 
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