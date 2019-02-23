Пенсионерка уже шесть лет одна ухаживает за сыном со сломанным позвоночником

Виталик потерял отца в 20 лет и с тех пор был почти единственной опорой для матери. Зарабатывал, помогал с хозяйством и огородом. Но в 26 лет неудачно нырнул в озеро. Думал, отлежится и утром пойдет на работу. Но с тех пор уже шесть лет не может даже сидеть, а мать Светлана Васильевна полностью посвятила себя уходу за сыном. Ее день буквально расписан по минутам. Два месяца назад у семьи появилась патронажная сестра Зинаида Ивановна. Она следит за здоровьем парня, помогает матери его мыть и переносить, а всей семье — справляться с депрессией.



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Семья Дульчинских живет в своем доме в поселке Шерешево Пружанского района. Держат свое хозяйство — 10 соток земли, поросята, куры, собака, кот и кошка. Дом большой, три комнаты, но сейчас Светлана Васильевна и ее сын Виталий ютятся в маленькой комнатушке рядом с кухней, чтобы экономить на отоплении: газ дорогой. Да и зачем нужен весь дом, если Виталий всегда на месте, а мамина кровать — рядом.



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Виталию сейчас 32, уже седьмой год он прикован к постели. Фото: Виктория Герасимова, Имена

32-летний Виталий — инвалид I группы. За шесть лет после рокового прыжка в воду его тело буквально скрючило. Он лежит в постели, под ноги мама подкладывает валики и подушки, чтобы было удобнее. Парня мучает спастика: мышцы непроизвольно сокращаются, когда он двигается. Разогнуть руки, ноги и пальцы он уже давно не может. Единственное его развлечение — это планшет и общение с мамой.

Пошли купаться после работы

— До него дотронься, его всего сжимает, — рассказывает мама. — Врачи не знают, почему так. Откуда эта спастика.

До 26 лет Виталий был обычным парнем. Окончил школу, хотя говорит, что учиться не любил, был троечником. После школы отслужил в армии, в Печах. Потом вернулся на родину и работал и трактористом, и грузчиком, и вальщиком. Когда Виталику исполнилось 20, прямо на его день рождения умер отец. У старшего сводного брата уже была своя семья, поэтому остались с мамой вдвоем.



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Светлане Васильевне 65 лет. Всю жизнь она отработала отделочницей на мебельной фабрике, а теперь все свое время посвящает заботе о сыне.Фото: Виктория Герасимова, Имена

— В 2012 году я работал в ЖКХ, и мы ездили в Гродненскую область заготавливать дрова. После работы помыться было негде, заехали на озеро искупаться, — рассказывает парень. — Нырнул и не вынырнул.

Друзья вытащили его из воды и привезли домой. В тот момент не чувствовал ничего, только понимал, что руки и ноги не работают, только голова соображает.

— Думал, отлежусь и завтра пойду на работу, — вспоминает он. — Но утром приехала скорая и забрала в больницу на рентген. Там сказали, что это осколочный перелом. Потом завезли в Пружаны, куда приехала бригада из Минска и сделала операцию.



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День Светланы Васильевны расписан по минутам: сына нужно покормить, переодеть, повернуть, помыть. Фото: Виктория Герасимова, Имена

После больницы Виталика привезли домой. И с тех пор на улицу он почти не выходит. Два раза они с мамой ездили в Брест на реабилитацию — в центре делали массажи, растяжки, электростимуляцию. Но от этого, по словам парня, его только больше сжимало. Дома парню лучше. «На улице мне дико», — признается он.

— Коляска у нас есть, поначалу мы его пробовали садить, но сидеть он сам не может. А теперь у него позвоночник искривлен, только лежит, — добавляет мама.

Большую часть времени Виталик проводит в планшете. Смотрит ролики на Yuotube, слушает аудиокниги, общается во «ВКонтакте». Но сейчас планшет сломался — пришлось отдать в ремонт.

— Поначалу, как это все случилось, много кто заходил: друзья, одноклассники, коллеги, — рассказывает Виталик. — А последнее время мало кто отведывает.



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«Виталя, что ты будешь есть?» — спрашивает мать. «А то, что и ты», — отвечает он. На обед у семьи картофельное пюре с холодцом.Фото: Виктория Герасимова, Имена

Парень говорит, что сейчас у него есть только одна мечта: чтобы руки заработали. Даже не руки, а пальцы, а потом можно будет потихоньку и ноги разрабатывать. Но это только мечты.

«Плачу, но стараюсь, чтобы сын не видел»

— В 8 утра он пьет кофе с пряниками, в 10 — перекур. В 13.00 — обед. Сегодня у нас пюре из картошки, холодец и сосиска. С часу до четырех — дневной сон. В 16.00 — перекур. В 18.00 — ужин. Будут отбивные с огурчиком. В 20.00 — снова кофе. В 23.00 — сон. Ну, а между этим я могу заниматься своими делами, — рассказывает мама Светлана Васильевна. — Раньше был у нас соцработник, но потом его сняли. У старшего сына своя семья, бабушка Виталика по отцу совсем старенькая, помочь особо некому.



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У семьи огород в десять соток, попросята, куры, собака, кот и кошка. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Дел у мамы хватает. Сына нужно покормить, переодеть, помыть, поменять памперс. Два раза в день кормит поросят, кур. Огород десять соток: нужно вспахать, посадить и вырастить урожай.

— У нас четкий график, я хорошо знаю, когда у меня свободная минутка, — говорит Светлана Васильевна. — Справляюсь.

— Где ж ты справляешься? Ты ж людей нанимаешь, чтобы огород заорать, забороновать! — возмущается Виталик. — За сотку — три рубля мотоблоком, два — трактором.



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Поросята для семьи, доход которой чуть менее 600 рублей в месяц, — очень хорошее подспорье. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Светлана Васильевна говорит, что садит все: и картошку, и свеклу, и тыкву. Даже арбузы и виноград. Признается, что тяжеловато бывает.

— А не бывает что вы садитесь и просто плачете? — интересуемся мы, когда она показывает нам хозяйство.

— Бывает, но стараюсь, чтобы сын не видел. Як здужаю, так и живу — отвечает мама.



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Отбивные для Виталика на ужин мама приготовила заранее. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Пенсия у Светланы Васильевны 310 рублей. Всю жизнь она отработала на вредном производстве отделочницей на местной мебельной фабрике, которую теперь уже закрыли. Виталий получает 286 рублей пенсии по инвалидности. Этого мало на двоих, но спасает свой огород. Но мама не жалуется. Наоборот, она рассказывает о людях, которые помогают семье:

— Вот недавно был вечер встреч выпускников. Так его одноклассники решили купить подарок не школе, а Виталику. Сбросились, принесли памперсы, посидели с ним.



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Патронажная сестра Зинаида Ивановна обходит своих подопечных пешком, говорит, все живут недалеко. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Очень, по ее словам, помогает местный ксендз Яцек. Узнав, что в семье случилась трагедия, он начал просить прихожан, чтобы заходили к Виталику почаще. Организовывает встречи. Если сложно найти лекарства, привозит из Минска или из Бреста. Помог съездить на реабилитации в Брест. Каждую неделю приходит к семье для духовной беседы.

— Сначала мы с ним вместе молимся, а потом обязательно спрашивает, чем помочь. А потом мы с ним можем говорить на любые темы, — рассказывает Виталик.



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Зинаида Ивановна — медсестра с полувековым стажем. Для своих подопечных ей нужно быть не только медиком, но и психологом, и просто другом, который всегда придет на помощь. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Два месяца назад у Виталика и его мамы появилась патронажная сестра Белорусского общества Красного Креста Зинаида Ивановна.

Одна на четверых

Зинаида Вашкевич более 30 лет отработала старшей медсестрой в местной больнице. А потом ей предложили стать сестрой патронажной. Согласилась, хоть работа и не из легких. Уже два месяца она приходит помогать семье.

— Она нам уже близкий человек, — рассказывает мама о патронажной сестре.

— Да, — добавляет Виталик. — Если приходит, то обязательно что-нибудь приносит с собой: то конфеты, то апельсинки. Я говорю — не надо, а она все равно приносит.



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«Мама здесь — настоящий профессор. Она умеет все, и некоторые вещи я лучше нее даже не сделаю», — говорит Зинаида Ивановна. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Но гостинцы — это не главное. Патронажная сестра помогает маме перенести, помыть парня. Измеряет давление, берет анализы крови. Недавно помогла оформить пособие на памперсы. Для этого нужна была справка о том, что парень действительно нуждается в памперсах. Патронажная сестра помогла добыть справку.

Теперь семье будут компенсировать покупку памперсов три раза в год по 300 рублей по предоставленным чекам.



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Патронажная медсестра контролирует жизненно важные показатели: давление, пульс, берет анализ крови. Фото: Виктория Герасимова, Имена

— А этого хватит? — спрашиваем мы.

— В день нужно три-четыре памперса. Упаковки, которая стоит около 30 рублей, хватает на 10 дней. Почти хватит этого пособия, но всегда еще нужны салфетки, пеленки, катетеры, таблетки, мази и много еще чего, — говорит Светлана Васильевна.

— Мама здесь — настоящий профессор. Она умеет все, и некоторые вещи я лучше нее даже не сделаю. Мы с Виталием много разговариваем. У него бывают депрессии, он кричит на всех, бывает всякое, как и у всех, — рассказывает Зинаида Ивановна.



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Зинаида Ивановна подкладывает подушки под ноги парня. Его мучает спастика: мышцы непроизвольно сокращаются, когда до него дотрагиваются. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Виталик у Зинаиды Ивановны — один из четырех подопечных в Шерешево. При том, что работает она на полставки. Трое остальных — одинокие старики, которым, в основном, нужно помочь поменять памперсы, померять давление, помочь по хозяйству.

— Тут мама, тут я спокойна. А есть у меня одинокая бабушка на костылях. Может позвонить поздно вечером и сказать, что очень болят суставы. Беру шприц и бегу. Есть парализованная женщина, которая живет с дочкой, но она одна ухаживает и за мамой, и за дочкой с синдромом Дауна. А еще одна подопечная живет с сыном, у которого психическое заболевание, он периодически лечится. Туда я решаюсь ходить только вместе с волонтерами.



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Виталий мечтает о том, чтобы заработали руки. Или хотя бы пальцы — тогда можно будет разрабатывать ноги. Фото: Виктория Герасимова, Имена

Как помочь

Патронажная сестра Зинаида Ивановна начала работать в Пружанском районе благодаря помощи читателей Имен. И не только она. Еще две сестры работают в Вилейском районе, помогают одиноким тяжелобольным людям.

Сколько таких, как Виталик и его мама в Беларуси, точно не известно. По официальным данным, больше 730 тысяч пожилых людей и инвалидов живут одни.

Кому и какая помощь нужна, хорошо знают только люди, которые живут рядом. Благодаря таким сестрам, как Зинаида Ивановна, Красный Крест собирает информацию о реальной потребности людей в помощи. А патронажные сестры Красного Креста оказывают такую помощь профессионально и системно.

В некоторых регионах Беларуси патронажных сестер нет совсем или катастрофически не хватает. Для этого Имена вместе с Красным Крестом запустили проект «Патронажная служба в регионах». На работу 16 сестер милосердия, координатора, бухгалтера, обучение, расходные материалы, налоги нужно собрать 114 886 рублей. Пока собрано только 27 147 рублей.

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