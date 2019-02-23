История одного здания на ул. Воровского - от озера, через пороховой погреб к современности

Каждое здание имеет свою историю. Здание РУП "Брестэнерго" - не исключение.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





В 1888г. на правом берегу Мухавца была сооружена артилерийская батарея для прикрытия моста железной дороги Брест-Холмск и местности перед Брестской крепостью в юго-восточном направлении. Одновременно был построен пороховой погреб на расстоянии примерно 300м. от батареи для обеспечения боеприпасами названной батареи.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





В августе 1915г. при отступлении русской армии были взорваны многие сооружения крепости, в том числе был взорван вышеназванный пороховой погреб. На месте взорванного объекта образовалась огромная воронка, которая заполнилась грунтовыми водами и ключами чистейшей воды. С годами это место обрело растительность и стало живописным уголком.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





В конце 20-х годов 20 века по решению администрации города на берегу этого водоема были построены два 4-х квартирных одноэтажных дома для служащих администрации (в настоящее время не сохранились). На живописном берегу водоема любили отдыхать жители близлежащих домов.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





После Отечественной войны в 40-50-е годы началась интенсивная застройка этой местности и озеро было засыпано строительным мусором.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





В 70-е годы вдоль ул. Воровского было построено хоз. способом здание РУП "Брестэнерго". Правое крыло этого здания оказалось на месте бывшего водоема и со временем стало разрушаться. Поэтому было принято решение модернизации здания на современном фундаменте.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





В результате мы видим современный фасад управления РУП "Брестэнерго".



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





Работы были завершены в 2015г.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:







Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63780.php

Читать полностью в источнике с фото:





Из воспоминаний А.В.Кирчука