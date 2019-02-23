Никакой интриги для белорусского кино. В Лос-Анджелесе готовятся к вручению премии «Оскар»

Рано утром 25 февраля по минскому времени Голливуд вручит свою главную награду. 91-я церемония вручения премии «Оскар» по традиции пройдет на сцене Dolby Theatre. И не по традиции — без ведущего . AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем интересна премия именно в этом году и кто поборется за главную награду (напоминаем: Беларусь уже не в этом списке).



В Лос-Анджелесе уже почти все готово к проведению церемонии «Оскар». Фото: Reuters

Первый за 30 лет «Оскар» без ведущего

Главный скандал накануне церемонии вручения премии был с ведущим. А точнее с тем, что ведущего у «Оскара» не оказалось. Кратко напомним суть скандала: «Оскар» лишился ведущего еще в начале декабря, когда комик Кевин Харт, который должен был вести церемонии, сложил с себя эти обязательства из-за травли, которой он подвергся в американской прессе. Причина травли — старые гомофобные твиты. Харт отказался извиняться за них, в результате 91-я церемония лишилась ведущего .

Больше кандидатов и не было. К слову, в последний раз «Оскар» без ведущего вручался в 1989 году: тогда придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который критики встретили негативно.

Чтобы хоть как-то успокоить зрителей, и без того страдающих от потери аудитории в телетрансляциях «Оскара», организаторы назвали имена 14 знаменитостей, которые будут объявлять лауреатов «Оскара-2019». Кто эти люди? Авквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву. Что ж, должно быть интересно.





Поговорим о главном: номинанты

Наибольшее число номинаций в этом году у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10), «Звезда родилась» (8), «Власть» (8), «Черная Пантера» (7), «Богемская рапсодия» (6), «Черный клановец» (6), «Зеленая книга» (5).

Из любопытного: впервые в истории «Оскара» на награду номинирован комикс (речь про «Черную Пантеру», конечно). Впрочем, ситуацию, когда на главную награду «Лучший фильм» претендует картина, снятая не на английском языке (мексиканец Альфонсо Куарон снял «Рому» на испанском), тоже не назовешь ординарной. Выразим мнение, что таким нетривиальным образом либеральный истеблишмент в лице киноакадемии выражает протест против политики президента США Дональда Трампа в отношении Мексики.

Если вам интересно посмотреть на кандидатов на премию «Оскар», вот они все вместе на одном фото:



Все номинанты на «Оскар». Фото с сайта Kinopoisk.ru

Прочитать про главных претендентов на награду подробнее (с нашими фирменными рецензиями) можно тут .

Белорусский след

Белорусам было бы куда интереснее следить за церемонией в этом году. Напомним, что был шанс, что фильм нашей соотечественницы Дарьи Жук «Хрусталь» поборется за «Оскар» (впервые за более чем 20 лет). В таком случае белорусов, которые проснулись среди ночи посмотреть церемонию, было бы больше. Но не случилось, «Хрусталь» не прошел в лонг-лист, и оскаровская гонка закончилась для нас, еще не начавшись.

Чем угостят победителей и номинантов после церемонии

По традиции по окончании церемонии вручения «Оскара» звезд ждет губернский бал. За угощения на котором последние 25 лет отвечает самый известный шеф Голливуда Вольфганг Пак. На все модные тренды и уговоры академиков Пак всегда отвечал что-то вроде «Я вас не учу снимать кино, вот и вы меня не учите готовить» и пренебрегал отдельными меню для веганов, вегетарианцев, зато всегда с радостью удивлял звездные вкусовые рецепторы находками в духе говядины вагю с брокколи и морковью, куриного пирога с черным трюфелем или лаврака с фенхелем и артишоками.

В меню этого года около 30 блюд. Из новинок : хрустящие жареные перепелки с домашними солеными огурцами на красных вафлях; пельмени с рикоттой, песто из кресс-салата и сливочным лимонным маслом; карамелизованная цветная капуста с кедровыми орешками, изюмом, лаймом, сыром лабне, кедровым орехом; карпаччо из свеклы с миндальным заварным кремом. Будет и raw-бар с камчатским крабом, морскими ежами, севиче из гребешка.