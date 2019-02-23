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Никакой интриги для белорусского кино. В Лос-Анджелесе готовятся к вручению премии «Оскар»
Рано утром 25 февраля по минскому времени Голливуд вручит свою главную награду. 91-я церемония вручения премии «Оскар» по традиции пройдет на сцене Dolby Theatre. И не по традиции —
Первый за 30 лет «Оскар» без ведущего
Главный скандал накануне церемонии вручения премии был с ведущим. А точнее с тем, что ведущего у «Оскара» не оказалось. Кратко напомним суть скандала: «Оскар» лишился ведущего еще в начале декабря, когда комик Кевин Харт, который должен был вести церемонии, сложил с себя эти обязательства из-за травли, которой он подвергся в американской прессе. Причина травли — старые гомофобные твиты. Харт отказался извиняться за них, в результате 91-я церемония
Больше кандидатов и не было. К слову, в последний раз «Оскар» без ведущего вручался в 1989 году: тогда придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который критики встретили негативно.
Чтобы хоть как-то успокоить зрителей, и без того страдающих от потери аудитории в телетрансляциях «Оскара», организаторы назвали имена 14 знаменитостей, которые будут объявлять лауреатов «Оскара-2019». Кто эти люди? Авквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву. Что ж, должно быть интересно.
Поговорим о главном: номинанты
Наибольшее число номинаций в этом году у фильмов
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Лучший фильм
«Рома»
«Звезда родилась»
«Черный клановец»
«Черная Пантера»
Лучший режиссер
Спайк Ли «Черный клановец»
Йоргос Лантимос
Альфонсо Куарон «Рома»
Павел Павликовский «Холодная война»
Адам МакКей «Власть»
Лучший фильм на иностранном языке
«Рома» (Мексика), режиссер Альфонсо Куарон
«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский
«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда
«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки
«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Лучший актер
Рами Малек —
Кристиан Бэйл — «Власть»
Вигго Мортенсен —
Брэдли Купер — «Звезда родилась»
Итан Хоук — «Дневник пастыря»
Уиллем Дефо — «На пороге вечности»
Лучшая актриса
Гленн Клоуз — «Жена»
Леди Гага — «Звезда родилась»
Оливия Колман —
Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»
Ялица Апарисио — «Рома»
Лучший актер второго плана
Махершала Али —
Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»
Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»
Сэм Рокуэлл —
Лучшая актриса второго плана
Эмма Стоун —
Рэйчел Вайс —
Эми Адамс —
Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
Марина Де Тавира — «Рома»
Лучший оригинальный сценарий
«Рома»
«Власть»
«Дневник пастыря»
Лучший адаптированный сценарий
«Бастер Скраггс»
«Если Бил-стрит могла бы заговорить»
«Звезда родилась»
«Сможете ли вы меня простить?»
«Черный клановец»
Лучший анимационный фильм
«Суперсемейка 2»
«Человек-паук: Через вселенные»
«Ральф против интернета»
«Остров собак»
«Мирай из будущего»
За награду «Лучший оператор» будут бороться фильмы «Рома»,
В категории «Лучший дизайн костюмов» в номинантах значатся «Баллада бастера Скрагсса», «Черная Пантера»,
В номинации «Лучший художник-постановщик» сразятся
За статуэтку в категории «Лучший монтаж» будут бороться
За звание «Лучшего композитора» соревнуются фильмы: «Если Бил-стрит могла бы заговорить»,
В категории «Лучшее сведение звука (sound mixing)» представлены: «Рома»,
Соответственно, в номинации «Лучший монтаж звука (sound editing)»: «Человек на Луне», «Тихое место»,
В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» победителя выберут из следующих кандидатов: «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные», «Один маленький шаг», «Эпоха паруса».
А звание «Лучший документальный фильм» между собой оспорят RBG, «Будешь моим соседом?», Minding the Gap, «Свободный подъем в одиночку».
Из любопытного: впервые в истории «Оскара» на награду номинирован комикс (речь про «Черную Пантеру», конечно). Впрочем, ситуацию, когда на главную награду «Лучший фильм» претендует картина, снятая не на английском языке (мексиканец Альфонсо Куарон снял «Рому» на испанском), тоже не назовешь ординарной. Выразим мнение, что таким нетривиальным образом либеральный истеблишмент в лице киноакадемии выражает протест против политики президента США Дональда Трампа в отношении Мексики.
Если вам интересно посмотреть на кандидатов на премию «Оскар», вот они все вместе на одном фото:
Прочитать про главных претендентов на награду подробнее (с нашими фирменными рецензиями)
Белорусский след
Белорусам было бы куда интереснее следить за церемонией в этом году. Напомним, что был шанс, что фильм нашей соотечественницы Дарьи Жук «Хрусталь»
Чем угостят победителей и номинантов после церемонии
По традиции по окончании церемонии вручения «Оскара» звезд ждет губернский бал. За угощения на котором последние 25 лет отвечает самый известный шеф Голливуда Вольфганг Пак. На все модные тренды и уговоры академиков Пак всегда отвечал что-то вроде «Я вас не учу снимать кино, вот и вы меня не учите готовить» и пренебрегал отдельными меню для веганов, вегетарианцев, зато всегда с радостью удивлял звездные вкусовые рецепторы находками в духе говядины вагю с брокколи и морковью, куриного пирога с черным трюфелем или лаврака с фенхелем и артишоками.
В меню этого года около 30 блюд.
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AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем интересна премия именно в этом году и кто поборется за главную награду (напоминаем: Беларусь уже не в этом списке).
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