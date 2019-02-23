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Никакой интриги для белорусского кино. В Лос-Анджелесе готовятся к вручению премии «Оскар»

24.02.2019 12:21 — Разное | Tut.by  
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Рано утром 25 февраля по минскому времени Голливуд вручит свою главную награду. 91-я церемония вручения премии «Оскар» по традиции пройдет на сцене Dolby Theatre. И не по традиции — без ведущего. AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем интересна премия именно в этом году и кто поборется за главную награду (напоминаем: Беларусь уже не в этом списке).


В Лос-Анджелесе уже почти все готово к проведению церемонии «Оскар». Фото: Reuters

Первый за 30 лет «Оскар» без ведущего

Главный скандал накануне церемонии вручения премии был с ведущим. А точнее с тем, что ведущего у «Оскара» не оказалось. Кратко напомним суть скандала: «Оскар» лишился ведущего еще в начале декабря, когда комик Кевин Харт, который должен был вести церемонии, сложил с себя эти обязательства из-за травли, которой он подвергся в американской прессе. Причина травли — старые гомофобные твиты. Харт отказался извиняться за них, в результате 91-я церемония лишилась ведущего.

Больше кандидатов и не было. К слову, в последний раз «Оскар» без ведущего вручался в 1989 году: тогда придумали 11-минутный музыкальный номер-открытие, который критики встретили негативно.

Чтобы хоть как-то успокоить зрителей, и без того страдающих от потери аудитории в телетрансляциях «Оскара», организаторы назвали имена 14 знаменитостей, которые будут объявлять лауреатов «Оскара-2019». Кто эти люди? Авквафина, Даниэль Крейг, Крис Эванс, Тина Фей, Вупи Голдберг, Бри Ларсон, Дженнифер Лопес, Эми Полер, Майя Рудольф, Амандла Стенберг, Шарлиз Терон, Тесса Томпсон и Констанс Ву. Что ж, должно быть интересно.


Поговорим о главном: номинанты

Наибольшее число номинаций в этом году у фильмов «Фаворитка» (10), «Рома» (10), «Звезда родилась» (8), «Власть» (8), «Черная Пантера» (7), «Богемская рапсодия» (6), «Черный клановец» (6), «Зеленая книга» (5).

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Лучший фильм

«Зеленая книга»

«Рома»

«Звезда родилась»

«Власть»

«Богемская рапсодия»

«Черный клановец»

«Черная Пантера»

«Фаворитка»

Лучший режиссер

Спайк Ли «Черный клановец»

Йоргос Лантимос «Фаворитка»

Альфонсо Куарон «Рома»

Павел Павликовский «Холодная война»

Адам МакКей «Власть»

Лучший фильм на иностранном языке

«Рома» (Мексика), режиссер Альфонсо Куарон

«Холодная война» (Польша), режиссер Павел Павликовский

«Магазинные воришки» (Япония), режиссер Хирокадзу Корээда

«Капернаум» (Ливан), режиссер Надин Лабаки

«Работа без авторства» (Германия), режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Лучший актер

Рами Малек — «Богемская рапсодия»

Кристиан Бэйл — «Власть»

Вигго Мортенсен — «Зеленая книга»

Брэдли Купер — «Звезда родилась»

Итан Хоук — «Дневник пастыря»

Уиллем Дефо — «На пороге вечности»

Лучшая актриса

Гленн Клоуз — «Жена»

Леди Гага — «Звезда родилась»

Оливия Колман — «Фаворитка»

Мелисса МакКарти — «Сможете ли вы меня простить?»

Ялица Апарисио — «Рома»

Лучший актер второго плана

Махершала Али — «Зеленая книга»

Ричард Э. Грант — «Сможете ли вы меня простить?»

Сэм Эллиотт — «Звезда родилась»

Сэм Рокуэлл — «Власть»

Лучшая актриса второго плана

Эмма Стоун — «Фаворитка»

Рэйчел Вайс — «Фаворитка»

Эми Адамс — «Власть»

Реджина Кинг — «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

Марина Де Тавира — «Рома»

Лучший оригинальный сценарий

«Зеленая книга»

«Фаворитка»

«Рома»

«Власть»

«Дневник пастыря»

Лучший адаптированный сценарий

«Бастер Скраггс»

«Если Бил-стрит могла бы заговорить»

«Звезда родилась»

«Сможете ли вы меня простить?»

«Черный клановец»

Лучший анимационный фильм

«Суперсемейка 2»

«Человек-паук: Через вселенные»

«Ральф против интернета»

«Остров собак»

«Мирай из будущего»

За награду «Лучший оператор» будут бороться фильмы «Рома», «Фаворитка», «Звезда родилась».

В категории «Лучший дизайн костюмов» в номинантах значатся «Баллада бастера Скрагсса», «Черная Пантера», «Фаворитка», «Мэри Поппинс возвращается», «Две королевы».

В номинации «Лучший художник-постановщик» сразятся «Фаворитка», «Человек на Луне», «Рома», «Черная Пантера», «Мэри Поппинс возвращается».

За статуэтку в категории «Лучший монтаж» будут бороться «Зеленая книга», «Богемская рапсодия», «Черный клановец», «Фаворитка», «Власть».

За звание «Лучшего композитора» соревнуются фильмы: «Если Бил-стрит могла бы заговорить», «Мэри Поппинс возвращается», «Остров собак», «Черная Пантера», «Черный клановец».

В категории «Лучшее сведение звука (sound mixing)» представлены: «Рома», «Богемская рапсодия», «Человек на Луне», «Звезда родилась», «Черная Пантера».

Соответственно, в номинации «Лучший монтаж звука (sound editing)»: «Человек на Луне», «Тихое место», «Богемская рапсодия», «Черная Пантера», «Рома».

В категории «Лучший короткометражный анимационный фильм» победителя выберут из следующих кандидатов: «Бао», «Птичья карма», «Билби», «Выходные», «Один маленький шаг», «Эпоха паруса».

А звание «Лучший документальный фильм» между собой оспорят RBG, «Будешь моим соседом?», Minding the Gap, «Свободный подъем в одиночку».

Из любопытного: впервые в истории «Оскара» на награду номинирован комикс (речь про «Черную Пантеру», конечно). Впрочем, ситуацию, когда на главную награду «Лучший фильм» претендует картина, снятая не на английском языке (мексиканец Альфонсо Куарон снял «Рому» на испанском), тоже не назовешь ординарной. Выразим мнение, что таким нетривиальным образом либеральный истеблишмент в лице киноакадемии выражает протест против политики президента США Дональда Трампа в отношении Мексики.

Если вам интересно посмотреть на кандидатов на премию «Оскар», вот они все вместе на одном фото:


Все номинанты на «Оскар». Фото с сайта Kinopoisk.ru

Прочитать про главных претендентов на награду подробнее (с нашими фирменными рецензиями) можно тут.

Белорусский след

Белорусам было бы куда интереснее следить за церемонией в этом году. Напомним, что был шанс, что фильм нашей соотечественницы Дарьи Жук «Хрусталь» поборется за «Оскар» (впервые за более чем 20 лет). В таком случае белорусов, которые проснулись среди ночи посмотреть церемонию, было бы больше. Но не случилось, «Хрусталь» не прошел в лонг-лист, и оскаровская гонка закончилась для нас, еще не начавшись.

Чем угостят победителей и номинантов после церемонии

По традиции по окончании церемонии вручения «Оскара» звезд ждет губернский бал. За угощения на котором последние 25 лет отвечает самый известный шеф Голливуда Вольфганг Пак. На все модные тренды и уговоры академиков Пак всегда отвечал что-то вроде «Я вас не учу снимать кино, вот и вы меня не учите готовить» и пренебрегал отдельными меню для веганов, вегетарианцев, зато всегда с радостью удивлял звездные вкусовые рецепторы находками в духе говядины вагю с брокколи и морковью, куриного пирога с черным трюфелем или лаврака с фенхелем и артишоками.

В меню этого года около 30 блюд. Из новинок: хрустящие жареные перепелки с домашними солеными огурцами на красных вафлях; пельмени с рикоттой, песто из кресс-салата и сливочным лимонным маслом; карамелизованная цветная капуста с кедровыми орешками, изюмом, лаймом, сыром лабне, кедровым орехом; карпаччо из свеклы с миндальным заварным кремом. Будет и raw-бар с камчатским крабом, морскими ежами, севиче из гребешка.

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AFISHA.TUT.BY рассказывает, чем интересна премия именно в этом году и кто поборется за главную награду (напоминаем: Беларусь уже не в этом списке).
 
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