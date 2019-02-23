245 «лошадок» и запас электрохода 50 км: рассекречена первая самостоятельная модель бренда Cupra

Cupra — такой приставкой более 20 лет обозначаются самые мощные и «злые» версии моделей Seat. Но с недавних пор Cupra стараниями маркетологов испанской компании превратилась в отдельный бренд, созданный, как оказывается, не просто ради «заряженных» моделей.





Так, накануне была представлена первая оригинальная модель, у которой нет прямого аналога в ряду Seat. Впрочем, пока что Cupra Formentor представляет собой концепт-кар, премьера которого состоится на мартовском автосалоне в Женеве. Общий стиль шоу-кара с минимальными метаморфозами перейдет на серийную машину, обещают разработчики.









Как бы там ни было, а самостоятельность Cupra — это, разумеется, простая формальность, ведь в облике купеобразного «паркетника» без труда угадывается сходство с Seat Tarraco (испанский аналог известной нам Skoda Kodiaq). Главное отличие — ниспадающая к корме крыша и заваленные задние стойки. В отделанном кожей салоне Formentor — спортивный руль с приплюснутым ободом, «ковши» сидений, цифровая приборка и мультимедиа-система с 10-дюймовым сенсорным экраном.





Габариты концепта не приводятся, но известно, что силовая установка Formentor — «подзаряжаемая» гибридная с пиковой отдачей 245 лошадиных сил (к слову, столько же и у показанного прошлой осенью гибридного хэтчбека Skoda Vision RS ) и обеспечивающая пробег на одной электротяге до 50 км.





По предварительной информации, до конвейера Formentor должен добраться в 2020 году.