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«Раз вокруг только голые, ничего страшного». Большие истории и маленькие хитрости минских банщиц

24.02.2019 12:29 — Разное | Tut.by  
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Второе отделение бани на Сурганова — место для Минска не менее культовое, чем универмаг «Центральный»: сорок лет назад сюда могли попасть лишь избранные члены профсоюзов, сейчас — все, кому не жаль от 10 до 19 рублей за помывку. Летом открытый бассейн бани покоряет столичные инстаграмы белизной шезлонгов. Зимой сюда приходят те, кто в соцсетях не разбирается, — зато знает, как поддать парку. Это единственная на весь город баня с открытым бассейном с минеральной водой, работу которого не сковывают даже зимние морозы, — и только пар валит над желтым забором, которым отгородили от любопытных глаз плескающихся в воде банщиц и банщиков. Бонус отсутствия соцсетей — плавать можно даже голышом.

GO.TUT.BY записал житейские истории и маленькие секреты красоты посетительниц бани с завидным стажем — и тех, кто пришел сюда в первый раз.

Лав стори


Татьяна Евгеньевна Кузьменкова, пенсионерка. Ходит в баню около 20 лет

— Господи, сколько у меня в жизни с этим местом связано! Даже в газету об этом письмо писала. Мне пришел ответ с благодарностью от редактора — но когда я увидела, какой хвостик от моего текста попал в печать, зареклась с вашим братом связываться.

Свою историю отношений и со спортивно-восстановительным центром, и с Дворцом водного спорта я называю «лав стори», и вот почему. Когда я окончила институт, то от профсоюзной организации ходила плавать во Дворец водного спорта на шесть часов. И вот я сижу в вестибюле, жду подружку — а ко мне подходит тренер (он по вечерам занимался с университетской сборной, которая арендовала тут воду). Говорит: давайте научу плавать! То есть уже высмотрел, что на воде я держусь немного лучше топора. Я, конечно, оскорбилась: «Если бы я не умела плавать, ходила бы в лягушатник!» — и наотрез отказалась. Но этот молодой человек меня встретил, когда я домой из бассейна шла, раз, другой, третий — и вот, нашей семье скоро исполнится 43 года. Только плавать я до сих пор не научилась.


Спортивно-восстановительный центр раньше был весьма элитным заведением, попасть сюда было трудно. Разве что муж пару раз доставал мне пропуск. Регулярно в баню я стала ходить, когда работала главным бухгалтером профкома сотрудников Белгосуниверситета, — завели традицию вместо ежегодных новогодних посиделок.

Уже около 20 лет я каждую неделю моюсь в бане. Муж вяжет веники, но я ими через раз пользуюсь — предпочитаю русской бане сауну. И обязательно с девочками берем с собой кофейный жмых для скраба.

Пар и открытый бассейн дают закаливающий эффект, проверено на моей старшей внучке. Летняя зона — тоже великолепное изобретение. Я тут отметила свое 66-летие. С 16 лет проводила этот день у плиты, а тут — впервые за пятьдесят лет! — оторвалась по полной: ничего не готовила, а целый день с внуками отдыхала.

Сорок лет дружбы


Валентина Адамовна и Лидия Васильевна, пенсионерки. Ходят в баню 35 лет

— Нам по семьдесят лет, из которых сорок мы дружим. Сейчас, конечно, на пенсии, а раньше преподавали педагогику в педагогическом университете. Стали доцентами. На большее, чтобы докторами наук быть, нас не хватило: семейство, болезни, детей учить, а потом внуки…

В эту баню начали ходить в 80-е всей кафедрой — еще за рубль 80 копеек. Тут нам нравится открытый бассейн: в нем хорошо и когда холодно, и когда тепленько. А еще никогда ничего не пропадает, даже если забудешь. Полотенце, термос, тапочки — все возвращают. И ни разу никто не обидел, не оскорбил.

Раньше ходили в баню по пятницам, а теперь выбрали время — четверг в 11.30. И поспим, и семейство накормим. Валентина — любительница попариться с веником, она и меня иногда хлещет. А я предпочитаю сауну. Но мы уже не рискуем на верхние полки лезть, долго в парилке сидеть. Тут много женщин, кто кофе натирается, а мы носим соль. Берешь крупную, гималайскую, туда капаешь масло — вот, сегодня у нас была соль с лимоном. Посидели в мокрой бане, поболтали. Для нас, девушек в возрасте, это уже рай.

Конечно, баня хорошо действует на здоровье: вымылся, наплавался — и выходишь чистенький и жизнерадостный.

80 лет — это вам не 18


Инна Ивановна Краснова и Инесса Антоновна, ходят в баню по 40 и 30 лет

— Сейчас я на пенсии, а так почти всю жизнь проработала в ГУМе — с 18 лет. Начинала я в секции головных уборов. Помню еще времена, когда в ГУМе стоял швейцар: придерживал дверь всем входящим. Но потом его убрали — такой поток людей шел, что невозможно. Знаете, как тогда с товаром было? Меня к прилавку прижмут, за час все разберут. Но отдыха у продавцов все равно не было: заполняли документы.

Я всегда участвовала в спорте, художественной самодеятельности. Со сцены ГУМ всегда расшифровывала как девиз каждого покупателя — «Главное, удовлетворить меня».

На пенсию ушла в 58 лет. Ко мне подошла женщина в возрасте и я какой-то товар не так ей подала. Она в ответ: «На пенсию вам пора!..» Я тут же в отдел кадров — и уволилась. Говорят, что на пенсию лучше на пять минут раньше уйти, чем позже.

Я благодарна родителям, что они меня в 1944 году родили — и я столько хорошего познала. Очень уважаю современную молодежь: она умная, сообразительная, самостоятельная — просто прелесть!


Если мне в этом году 75 лет, то из них 45 я точно хожу в баню. Для меня попариться — это и сила, и здоровье, и настроение. Благодарности в книгу отзывов пишу, раньше стихи сочиняла. Я бы бане — памятник поставила! Ритуал у меня такой: захожу, обмываюсь, и в сауну, чтобы пропотеть хорошенько. Потом снова под душ, и в бассейн. После могу в русскую разок с веником, который муж связал. Масок для лица никаких не делаю: лучшая маска — это когда у тебя настроение хорошее.

В парилке только и разговоров, что про болезни: то суставы у кого ломит, то голова болит. Я отвечаю: вы же пришли в баню лечиться — что настроение портите? Про себя скажу: я в молодости хуже себя чувствовала, чем сейчас.

— С Инной Ивановной мы уже 20 лет дружим и ходим в баню. Но сама я здесь бывать начала раньше, когда абонементы оплачивал профсоюз. Я работала заведующей инфекционным отделением.

Мне уже 80 лет, но я встаю в семь утра и каждый день начинаю с пробежки. Не пять километров, как раньше, но тем не менее. И летом, и зимой заниматься надо обязательно на свежем воздухе, иначе не будет того эффекта. Рядом с домом стадион, так что после пробежки я на шведской стенке поднимаю ноги — на брюшной пресс, делаю скручивания — чтобы боковые мышцы тренировались. Надо заниматься: все-таки 80 лет — это вам не 18.

Первый раз в бане


Оксана и Кристина. В бане первый раз

— Мы работаем в интернет-маркетинге. Почему в бане днем в будний день? У нас сегодня выходной. Зато в субботу или воскресенье, бывает, работаем.

В этой бане мы первый раз — и уже получили замечание за то, что в мокрых купальниках зашли в сауну. Мы вышли, тоже разделись, и все было супер. Мы ведь брали купальники, потому что рассчитывали, что все будут в купальниках, — но раз вокруг только голые, ничего страшного. Мы на это отреагировали нормально, потом и сами так ходили: а что, свежо. Женщины, которые мазались кофейной гущей, вели себя доброжелательно: желали нам почаще плавать. Одна из них очень хорошо выглядела. Сказала, ей уже за 70 — и молодость сохранилась благодаря плаванию. «Тогда еще поплаваем», — ответили мы.

Вода в открытом бассейне соленая. Сначала кажется, что прохладно, а через пару секунд привыкаешь. И очень сильный гидромассаж: можно знатно разбить себе целлюлит. Веник мы с собой не брали, только масла, крем и турецкую мочалку. И чай — вот, сейчас выпьем.

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Теги: Минск
 
 
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Второе отделение бани на Сурганова - место для Минска не менее культовое, чем универмаг «Центральный»: сорок лет назад сюда могли попасть лишь избранные члены...
 
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