На пожаре в минской квартире погибла женщина

Сообщение о возгорании поступило от прохожих в ночь на 23 февраля. Очевидцы увидели дым из квартиры на 3 этаже девятиэтажки.

Пожар начался на кухне. В однокомнатной квартире проживает мужчина 1973 года рождения с супругой.

Работникам МЧС пришлось вскрывать входную металлическую дверь. Хозяина жилья в бессознательном состоянии нашли в комнате на полу. Мужчину госпитализировали с диагнозом термоингаляционная травма, алкогольное опьянение, сообщили в МЧС.

В кухне обнаружили обгоревшее тело женщины.