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На пожаре в минской квартире погибла женщина

24.02.2019 12:24 — Разное | Аргументы и факты  
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На пожаре в минской квартире погибла женщина
Фото из открытых источников

Сообщение о возгорании поступило от прохожих в ночь на 23 февраля. Очевидцы увидели дым из квартиры на 3 этаже девятиэтажки. 

Пожар начался на кухне. В однокомнатной квартире проживает мужчина 1973 года рождения с супругой.

Работникам МЧС пришлось вскрывать входную металлическую дверь. Хозяина жилья в бессознательном состоянии нашли в комнате на полу. Мужчину госпитализировали с диагнозом термоингаляционная травма, алкогольное опьянение, сообщили в МЧС.

В кухне обнаружили обгоревшее тело женщины. 

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении погибшей. 

На пожаре в минской квартире погибла женщина
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