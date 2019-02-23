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20 телят были эвакуированы на пожаре в Слонимском районе
Новости Беларуси. Днём 23 февраля в деревне Колосово Слонимского района произошёл пожар в телятнике.
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Проводилась эвакуация 20 телят в возрасте 2-3 месяца, животные не пострадали.
Выясняется причина загорания.
Осенью 2018 года в Браславском районе горела ферма.
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Новости Беларуси. Днём 23 февраля в деревне Колосово Слонимского района произошёл пожар в телятнике. По сведениям Гродненского ОУМЧС, инцидент случился на...
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