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В Кобринском районе при столкновении Scania и Renault погиб человек
Новости Беларуси. 23 февраля около трёх часов дня в Кобринском районе на трассе М-10 произошло лобовое столкновение легковушки и фуры.
Как
В результате аварии оба транспортных средства оказались в кювете. Водитель легковушки скончался от полученных травм.
На месте происшествия работает СОГ.
На неделе в Бобруйске произошла авария с участием автомобиля скорой помощи, в котором находилась роженица.
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Новости Беларуси. 23 февраля около трёх часов дня в Кобринском районе на трассе М-10 произошло лобовое столкновение легковушки и фуры. Как сообщает УГАИ УВД...
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