«После пятнадцатой поломки решил, что хватит». Как вернуть дилеру проблемную машину

Купил новый автомобиль — а в нем что-то не устраивает. Например, обращаться на сервис приходится чаще, чем рассчитывал. Можно ли вернуть машину дилеру и забрать деньги? Да, закон это позволяет. Но так ли просто это сделать?





«После пятнадцатой поломки решил, что хватит»

Свою историю нам рассказал юрист Илья Латышев, который недавно вернул по гарантии купленный ранее автомобиль УАЗ «Патриот», причем без суда.

— В 2016 году я купил новый УАЗ «Патриот», морально был готов к тому, что его эксплуатация не будет беспроблемной. Первый серьезный вопрос возник в мае 2017 года: оторвался рычаг коробки передач. Потом стал уходить тосол — заменили радиатор, хотя поначалу утверждали, что охлаждающая жидкость просто испаряется. Как-то перед поездкой перестал работать свет — вылетел электронный блок управления. Ушло масло — заменили прокладку масляного картера. Выходили из строя повторитель поворотника на зеркале, парктроники, концевик дверей, отвалились обе форсунки стеклоомывателя, — перечисляет возникшие вопросы Илья Латышев.

Терпение автовладельца иссякло, когда через два месяца рычаг КП снова отвалился, а на следующий день отключилась мультимедийная система. В итоге УАЗ «Патриот» ломался более 15 раз.

— Да, большинство поломок были мелкими или неповторяющимися, — уточняет Илья. — Но дважды отваливавшийся на скорости рычаг переключения передач — это уже опасная поломка. Причем второй раз он оторвался, когда я с тремя детьми ехал за город. За любую из этих поломок я имел законное право требовать возврата денег за купленный автомобиль.

В итоге в августе 2018 года Илья написал заявление о расторжении договора и возврате денег компании, продавшей проблемную машину (на тот момент она уже перестала быть дилером УАЗ).

— Через положенные по закону 7 дней, в течение которых продавец обязан вернуть деньги за товар ненадлежащего качества, я получил формальный ответ с отказом в возврате денег. Основание — пункт договора купли-продажи о том, что если неисправность автомобиля можно устранить, то она не является основанием для расторжения договора и возврата денег, — вспоминает Илья. Затем какое-то время он общался с сотрудниками компании по телефону, объяснял, что хочет уладить дело без суда.

По словам автомобилиста, если бы дело дошло до суда, то, кроме стоимости самой машины, он планировал взыскать разницу в цене автомобиля на дату продажи и дату возврата денег (около 3000 долларов), пеню за несвоевременный возврат денег (около 5000 долларов) и моральный вред.

— В итоге компания посчитала, что дешевле уладить этот вопрос мирным путем, и в конце сентября мне вернули деньги за «Патриот», а я подписался под тем, что претензий к продавцу больше не имею, — рассказывает счастливый конец своей истории Илья Латышев.

Что говорит закон: когда можно вернуть «проблемный» автомобиль

В конце прошлого года изменился Закон «О защите прав потребителей». Теперь потребитель может потребовать заменить автомобиль или вернуть за него деньги при любой поломке в течение месяца после продажи.

— Но это не значит, что если в течение месяца после покупки у вас перегорела лампочка, вы можете бежать к дилеру обратно за деньгами. Поломка должна попадать под гарантийный случай, — предупреждает юрист.

Если прошел месяц и автомобиль ломается, требовать замену или возврат денег можно, только если поломка относится к категории существенных недостатков либо если гарантийный ремонт превысил установленные законом сроки (по общему правилу, 14 дней, по письменному соглашению с потребителем — до 30 дней). При превышении сроков гарантийного ремонта недостаток не обязательно должен быть существенным.

К существенным недостаткам относятся неустранимые недостатки; недостатки, ремонт которых стоит 30 и более процентов от стоимости товара; неоднократно появляющиеся недостатки; недостатки, которые проявляются вновь после их устранения, либо другие подобные недостатки.

Отдельно стоит остановиться на понятии «неоднократно появляющийся недостаток (проявляющийся два и более раза)». Если подходить формально, то это должна быть одна и та же неисправность — например, постоянно «залипающий» концевик дверей. Но, как показывает практика, могут быть и другие ситуации. Например, в прошлом году один из судов рассматривал дело, когда потребитель перекрашивал новый автомобиль по гарантии около 10 раз! При этом проблемы с лакокрасочным покрытием появлялись в разных местах. И формально они были не одной и той же неисправностью (для этого проблема должна была проявляться в одном и том же месте). Но суд в совокупности счел все эти недостатки повторяющимися и взыскал с дилера деньги за автомобиль.

Кроме того, в законе есть оговорка — «иные подобные недостатки». Поэтому при желании суд может 15 разных поломок счесть существенным недостатком автомобиля и обязать продавца вернуть за него деньги.

Совет юриста: фиксируйте каждое обращение к дилеру





Как бы ни развивались ваши отношения с дилером и автомобилем, важно фиксировать все факты обращения по гарантии. Требовать выдачи документа о передаче автомобиля на ремонт. Проверять, чтобы там были указаны все неисправности, с которыми вы обратились. После ремонта нужно требовать выдачи заказ-наряда на ремонт с указанием всех проведенных работ.

С учетом изменения нормы закона о возврате денег за автомобиль необходимо четко следить за датами на документах на сдачу автомобиля на гарантийный ремонт и на его выдачу. Ведь теперь просрочка гарантийного ремонта — это один из двух случаев, когда можно требовать вернуть деньги за неисправный автомобиль.

— С учетом того, что теперь закон допускает увеличение срока гарантийного ремонта до месяца по письменному согласию потребителя, необходимо смотреть, чтобы нигде на подписываемых потребителем документах (договор купли-продажи, заявка на ремонт, заказ-наряд) мелким шрифтом не было написано про согласие с увеличением срока гарантийного ремонта до 30 дней, — объясняет Илья Латышев.

Если продавец не вернул деньги добровольно, готовьтесь к походу в суд основательно.

— Суд затянется месяца на три-четыре, а если будет назначена экспертиза, то может быть и дольше, — сразу предупреждает юрист. — И в суде продавец будет доказывать (в том числе и с помощью экспертизы), что поломка вашего автомобиля — это не гарантийный случай, а вы сами его сломали. А в этом случае возврат денег или замена автомобиля по гарантии вам не положены.

Нет неисправности — нет денег

Нужно отметить один немаловажный нюанс. Если неисправность в автомобиле устранена, то оснований для возврата денег нет. Это не касается лишь случая, когда просрочен срок гарантийного ремонта. Поэтому если в автомобиле возник существенный недостаток (или любой недостаток в течение первого месяца после покупки) и потребитель хочет расторгнуть договор и вернуть деньги, то нужно четко заявлять продавцу отказ от ремонта. Писать это в заявлении, выделять жирным, требовать, чтобы продавец на заявлении расписался. Дублировать в заказ-наряде, если автомобиль все же передается на сервис.

Если же недостаток несущественный (к примеру, возник первый раз) и его исправляют по гарантии, то в последующем он все равно будет учитываться при определении существенности нового недостатка.

Всегда ли суд на стороне дилера

Судебная практика по делам с возвратом «проблемных» машин в Беларуси очень разнообразная. AUTO.TUT.BY известны истории, когда в ситуациях с серьезными дефектами суды вплоть до Верховного существенных недостатков в автомобилях не усматривали и в исках отказывали.

Но не всегда. Например, были такие истории. После покупки автомобиля владелец четыре раза на протяжении двух лет обращался в сервисный центр официального дилера для устранения поломок в порядке гарантийного обслуживания. В общей сложности на устранение дефектов дилером затрачено 3,44 нормо-часа, а общая стоимость всех ремонтов составила около 200 рублей. При этом суммарно автомобиль находился в сервисе 5 дней. За период эксплуатации на автомобиле была произведена замена комбинации панели приборов, блока управления стеклоподъемниками, заднего левого амортизатора и расширительного бачка. Суд признал недостатки существенными, «так как они являлись значительными, возникали неоднократно, имели производственный характер». При этом факт их устранения не лишал права потребителя требовать расторжения договора и возврата уплаченных средств. Более того, «поскольку истец в связи с нарушением его прав испытывал нравственные страдания, суд обоснованно взыскал в его пользу денежную компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей».

— С разовыми несерьезными дефектами я бы в суд не ходил. Даже если они возникли в первый месяц и закон дает право потребовать от продавца деньги. Или если немного затянуты сроки гарантийного ремонта при условии нормального человеческого отношения дилера к покупателю, — высказывает свою позицию Илья Латышев. — Но если машина на гарантии буквально «сыплется», я бы принципиально требовал вернуть за нее деньги. Только при таком подходе можно сформировать судебную практику, соответствующую закону.

Новый «потребительский закон» усложнит жизнь автодилерам





Дилеры говорят, что «в подавляющем большинстве случаев отношения автодилеров и владельцев автомобилей носят цивилизованный характер», но в свете изменения законодательства опасаются потребительского экстремизма.

Как говорит заместитель председателя БАА и руководитель дилерского центра Сергей Варивода, в момент обсуждения закона показалось, что бизнес смог добиться взвешенного подхода в вопросе защиты прав потребителей, снизить драконовские штрафы за нарушение сроков удовлетворения требований потребителей. БАА сумела продлить сроки гарантийного ремонта с 14 до 30 дней с письменного согласия покупателя, если это не противоречит договору.

Однако закон был принят без учета некоторых согласованных принципиальных поправок.

— Когда в законе сохраняются такие формулировки, как «другие подобные» для целей квалификации существенности недостатка товара, это оставляет лазейку для широкого толкования. Это первое, что представители автобизнеса пытались убрать из закона. Норма права должна быть однозначной и не допускать произвольного толкования, — считает Сергей Варивода.