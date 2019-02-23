Белоруски претендуют на подиум в гонке преследования на ЧЕ по биатлону. Онлайн

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Чемпионат Европы по биатлону завершится женской гонкой преследования на 10 километров.

Примечательно, что на старт не выйдут две главные фаворитки — шведки Муна Брурссон и Ханна Оберг, попавшие на подиум в спринте. Брурссон должна была стартовать первой с огромным преимуществом в 38 секунд, но скандинавские биатлонистки решили улететь домой еще до завершения чемпионата.

Таким образом, первой будет стартовать россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, а сразу за ней — ее соотечественница Светлана Миронова.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первой из белорусок под номером 11 стартует Ирина Кривко, уступающая Юрловой 40 секунд. За нашу команду также побегут Динара Алимбекова (№ 20), Ирина Кручинкина (№ 39), Елена Кручинкина (№ 42) и Дарья Юркевич (№ 46).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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