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Белоруски претендуют на подиум в гонке преследования на ЧЕ по биатлону. Онлайн

24.02.2019 12:44 — Разное | Tut.by  
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Чемпионат Европы по биатлону завершится женской гонкой преследования на 10 километров.

Примечательно, что на старт не выйдут две главные фаворитки — шведки Муна Брурссон и Ханна Оберг, попавшие на подиум в спринте. Брурссон должна была стартовать первой с огромным преимуществом в 38 секунд, но скандинавские биатлонистки решили улететь домой еще до завершения чемпионата.

Таким образом, первой будет стартовать россиянка Екатерина Юрлова-Перхт, а сразу за ней — ее соотечественница Светлана Миронова.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первой из белорусок под номером 11 стартует Ирина Кривко, уступающая Юрловой 40 секунд. За нашу команду также побегут Динара Алимбекова (№ 20), Ирина Кручинкина (№ 39), Елена Кручинкина (№ 42) и Дарья Юркевич (№ 46).

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

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Что: чемпионат Европы по биатлону

Когда: с 18 по 24 февраля

Где: «Раубичи»

Сколько: от 10 рублей

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Чемпионат Европы по биатлону завершится женской гонкой преследования на 10 километров.
 
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