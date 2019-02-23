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В 2019 году в ЕАЭС введут единую ответственность за нарушения техрегламентов

24.02.2019 12:49 — Разное | Ежедневник  
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В 2019 году в ЕАЭС введут единую ответственность за нарушения техрегламентов

На состоявшейся коллегии Государственного комитета по стандартизации с основным докладом выступил председатель комитета Валентин Татарицкий, который подвел итоги деятельности за 2018 год и обозначил задачи на текущий год.

"Мы настроены продолжить работу по совершенствованию договорно-правовой базы ЕАЭС. Наши концептуальные предложения касаются закрепления положений об обязательном выполнении стандартов, если на них приводятся ссылки в технических регламентах ЕАЭС. Будем поддерживать включение нормы о том, что вступление требований единых технических регламентов возможно только при наличии стандартов на методы испытаний данных требований. Одно из ключевых предложений – гармонизация мер ответственности субъектов за нарушение требований технических регламентов ЕАЭС", – отметил руководитель комитета.

Госстандарт также выступает за ускорение сроков разработки и актуализации единых документов. Например, разработка технических регламентов ЕАЭС по безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий, лакокрасочной продукции, синтетических моющих средств, товаров бытовой химии ведется уже несколько лет, и эти работы еще далеки до завершения. Затягиваются и сроки внесения изменений в ряд уже принятых регламентов, сообщила пресс-служба Госстандарта.

Основу реализации технических регламентов ЕАЭС, а также повышения конкурентоспособности отечественной продукции, экспортных возможностей и инновационного развития организаций составляют стандарты.

В числе актуальных задач обозначены вопрос обновления фонда действующих стандартов, особенно межгосударственных, повышения заинтересованности и степени участия промышленности и бизнеса в работах по стандартизации на различных уровнях.

Заслуживает внимания продвижение информационной системы «Уведомительное декларирование соответствия», позволяющей заявителям зарегистрировать декларации о соответствии продукции требованиям технических регламентов ЕАЭС (ТС) в электронной форме. Это быстрее, дешевле и не требует обращения в аккредитованные органы по сертификации. В качестве одной из мер Госстандарт рассматривает расширение перечня технических регламентов (сейчас – 24 единых документа), для которых такая возможность может быть реализована.

Еще один аспект – стимулирование добровольной сертификации, которая предоставляет конкурентные преимущества изготовителям и повышает доверие потребителей к их продукции и услугам.

В 2019 года завершается подготовка окончательной редакции закона Республики Беларусь «Об обеспечении единства измерений». Его проект согласован с органами государственного управления и внесен на рассмотрение в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Новая редакция закона отвечает положениям Договора о ЕАЭС и при этом продолжает политику, проводимую в рамках СНГ, а также соответствует международной практике.

В минувшем году наша страна стала полноправным участником трех соглашений о взаимном признании результатов проводимых испытаний и сертификации с ведущими в мире организациями в области аккредитации. Это создает условия для минимизации практики повторных испытаний отечественной продукции при экспортных поставках, повышения позиций в различных рейтингах, в том числе инновационной привлекательности, является важным шагом на пути вступления во Всемирную торговую организацию.

 
 
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На состоявшейся коллегии Государственного комитета по стандартизации с основным докладом выступил председатель комитета Валентин Татарицкий, который подвел...
 
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