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Исцеляющий спорт: в Минске «особенных» детей лечат горными лыжами

24.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске детей с особенностями развития лечат с помощью катания на горных лыжах. Занятия проводят инструкторы волонтерского проекта, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Ботинки, шлем и обязательно теплые варежки девятилетняя Алиса с нетерпением надевает лыжную экипировку. Вместе с папой дважды в неделю на горный склон. Кататься и бороться с болезнью. Свою коляску, без которой практически не передвигается, Алиса оставит на вершине, а сама уверенно съезжает вниз. Рядом для поддержки известная фристайлистка Ассоль Сливец.

«Получается, что не мог – может, не умел – умеет, не верит в себя – поверил. Буквально за тренировку, за 45 минут, ты получаешь другого ребенка с другими умениями, другими ощущениями себя и другим отношением к миру», – говорит Сливец.

«Мне очень нравится кататься на лыжах. Потому что это классно. Ты вот едешь, катаешься», – говорит участница проекта Алиса Будько.

Такая терапия спортом – проект благотворительной организации. С детьми занимаются профессиональные инструкторы. Опыт перенимали у итальянцев. Для каждого ребенка – свой набор упражнений. Все зависит от физической подготовки и диагноза. На вид простые занятия приносят хорошие результаты.

Начинать занятия можно с трех лет. Весной горные лыжи сменят на ролики. В программе – и прыжки на батуте, и бассейн. Кажется, простые развлечения, но для этих детей они превращаются в большие победы.

Сейчас в группе занимаются 30 детей, в основном с тяжелыми заболеваниями опорно-двигательной системы.



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Теги: Минск
 
 
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Начинать занятия можно с трех лет. Весной горные лыжи сменят на ролики. В программе – и прыжки на батуте, и бассейн.
 
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