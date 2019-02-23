В сети появился новый термин, обозначающий манипуляции в любовных отношениях, пишет Pedestrian.TV. Он называется «гэтсбинг», и его «создатель» утверждает, что каждый человек так или иначе прибегал к его использованию – просто раньше не знал, как это называется.







Автор предлагает представить следующую ситуацию. К примеру, ваша приятельница выкладывает в свой Instagram-аккаунт фотографию с подписью «Иду на выставку, кто со мной?» Но вы знаете, что ее вопрос адресован не всем: она тайно надеется, что ее сообщение увидит конкретный человек, который ей симпатичен. И, предложив свою кандидатуру, согласится на пойти вместе с ней.



Такой хитрый способ опосредованного обретения желаемого получил название «гэтсбинг». Его придумала австралийская модель Матильда Додс, и он прочно закрепился в одном ряду вместе с терминами «гостинг» и «орбитинг». Так, «гостинг» означает игнорирование в социальных сетях без объяснений. В то время как «орбитинг» описывает знакомое всем явление, когда люди напрямую не контактируют, но продолжают следить друг за другом в интернете: смотрят сториз, ставят «лайки» и так далее. Иными словами, остаются «на орбите» у бывших товарищей: достаточно близко, чтобы видеть, и достаточно далеко, чтобы общаться.



Да, слово связано с романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Главный герой устраивал грандиозные вечеринки раз за разом, ожидая, что однажды там появится Дейзи. Так же поступал и Тед из сериала «Как я встретил вашу маму». Он организовывал вечеринки в надежде встретиться с Робин еще раз. Автор убежден, что каждый из нас использовал эту манипуляционный практику. Однако ей советуют не злоупотреблять и по возможности как можно скорее отказаться от нее: хотя бы потому, что все мы помним, чем закончился роман Фицджеральда.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сети вывели «гэтсбинг». Почитайте, как объясняют ваше поведение в соцсетях В сети появился новый термин, обозначающий манипуляции в любовных отношениях, пишет Pedestrian.TV. Он называется «гэтсбинг», и его «создатель» утверждает, что каждый...