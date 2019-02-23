ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В сети вывели «гэтсбинг». Почитайте, как объясняют ваше поведение в соцсетях

24.02.2019 12:14 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A
>

В сети появился новый термин, обозначающий манипуляции в любовных отношениях, пишет Pedestrian.TV. Он называется «гэтсбинг», и его «создатель» утверждает, что каждый человек так или иначе прибегал к его использованию – просто раньше не знал, как это называется.



Автор предлагает представить следующую ситуацию. К примеру, ваша приятельница выкладывает в свой Instagram-аккаунт фотографию с подписью «Иду на выставку, кто со мной?» Но вы знаете, что ее вопрос адресован не всем: она тайно надеется, что ее сообщение увидит конкретный человек, который ей симпатичен. И, предложив свою кандидатуру, согласится на пойти вместе с ней.

Такой хитрый способ опосредованного обретения желаемого получил название «гэтсбинг». Его придумала австралийская модель Матильда Додс, и он прочно закрепился в одном ряду вместе с терминами «гостинг» и «орбитинг». Так, «гостинг» означает игнорирование в социальных сетях без объяснений. В то время как «орбитинг» описывает знакомое всем явление, когда люди напрямую не контактируют, но продолжают следить друг за другом в интернете: смотрят сториз, ставят «лайки» и так далее. Иными словами, остаются «на орбите» у бывших товарищей: достаточно близко, чтобы видеть, и достаточно далеко, чтобы общаться.

Да, слово связано с романом Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Главный герой устраивал грандиозные вечеринки раз за разом, ожидая, что однажды там появится Дейзи. Так же поступал и Тед из сериала «Как я встретил вашу маму». Он организовывал вечеринки в надежде встретиться с Робин еще раз. Автор убежден, что каждый из нас использовал эту манипуляционный практику. Однако ей советуют не злоупотреблять и по возможности как можно скорее отказаться от нее: хотя бы потому, что все мы помним, чем закончился роман Фицджеральда.

 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети появился новый термин, обозначающий манипуляции в любовных отношениях, пишет Pedestrian.TV. Он называется «гэтсбинг», и его «создатель» утверждает, что каждый...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Кобринском районе при столкновении Scania и Renault погиб человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика