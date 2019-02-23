Александр Кузнецов: «Думал, Петрович развалит «Славию» за три года, но ему хватило одного»

Главный тренер чемпионской «Славии» Александр Кузнецов рассказал, почему покинул команду.

«Выиграли Кубок, но помощники президента полезли с советами. Навязывали массажиста, который в Будапеште лечил грязевыми ванными немецких старух. «Зачем он мне? У нас есть массажист, который устраивает ребят. Идем же на первом месте». В итоге плюнул и ушел. Думал, югослав Петрович, сменивший меня, развалит команду за три года, но ему хватило одного», – приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».