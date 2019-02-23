ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Кузнецов: «Думал, Петрович развалит «Славию» за три года, но ему хватило одного»

24.02.2019 12:49 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Главный тренер чемпионской «Славии» Александр Кузнецов рассказал, почему покинул команду.

«Выиграли Кубок, но помощники президента полезли с советами. Навязывали массажиста, который в Будапеште лечил грязевыми ванными немецких старух. «Зачем он мне? У нас есть массажист, который устраивает ребят. Идем же на первом месте». В итоге плюнул и ушел. Думал, югослав Петрович, сменивший меня, развалит команду за три года, но ему хватило одного», – приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер чемпионской «Славии» Александр Кузнецов рассказал, почему покинул команду.
 
Новости дня
Новости разные
 
В 2019 году в ЕАЭС введут единую ответственность за нарушения техрегламентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика