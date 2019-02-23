|
The Wall Street Journal: Беларуское приложение Flo делится данными пользователей с Facebook
По меньшей мере 11 популярных приложений c десятками миллионов загрузок делятся личными данными пользователей с Facebook, В том числе «женское» приложение Flo, которое разработали беларусы.
Об этом говорится в расследовании
Дело в том, что Facebook может использовать в рекламных целях личные данные, которые приложения отправляют в аналитическую платформу Facebook Analytics.
The WSJ протестировал приложения и пришел к выводу, что Facebook получает личную информацию из них через несколько секунд после того, как пользователь ее вводит, даже если у пользователя нет профиля на Facebook.
В случае с Flo, приложение c 25 миллионами пользователей «сообщало Facebook, когда пользователь отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть», пишет The WSJ. Эти данные «отправлялись с уникальным идентификатором, который можно сопоставить с устройством или профилем».
В ответ на публикацию Flo Health Inc. начала аудит по поводу конфиденциальности данных. Как сообщил dev.by CTO Flo Роман Бугаев, компания никогда не продавала какие-либо данные Facebook’у и не использовала их для показа рекламы; инструмент Facebook Analytics применялся для внутренних целей. Теперь Flo приостановила использование любой внешней аналитики и выпустила обновления для iOS и Android.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По меньшей мере 11 популярных приложений c десятками миллионов загрузок делятся личными данными пользователей с Facebook, В том числе «женское» приложение Flo, которое...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)