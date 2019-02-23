The Wall Street Journal: Беларуское приложение Flo делится данными пользователей с Facebook









The Wall Street Journal , передает dev.by . Об этом говорится в расследовании, передает





Дело в том, что Facebook может использовать в рекламных целях личные данные, которые приложения отправляют в аналитическую платформу Facebook Analytics.





The WSJ протестировал приложения и пришел к выводу, что Facebook получает личную информацию из них через несколько секунд после того, как пользователь ее вводит, даже если у пользователя нет профиля на Facebook.







