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The Wall Street Journal: Беларуское приложение Flo делится данными пользователей с Facebook

24.02.2019 12:42 — Разное | Партизан  
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По меньшей мере 11 популярных приложений c десятками миллионов загрузок делятся личными данными пользователей с Facebook, В том числе «женское» приложение Flo, которое разработали беларусы.



Об этом говорится в расследовании The Wall Street Journal, передает dev.by

Дело в том, что Facebook может использовать в рекламных целях личные данные, которые приложения отправляют в аналитическую платформу Facebook Analytics.

The WSJ протестировал приложения и пришел к выводу, что Facebook получает личную информацию из них через несколько секунд после того, как пользователь ее вводит, даже если у пользователя нет профиля на Facebook.



В случае с Flo, приложение c 25 миллионами пользователей «сообщало Facebook, когда пользователь отмечала месячные или сообщала о намерении забеременеть», пишет The WSJ. Эти данные «отправлялись с уникальным идентификатором, который можно сопоставить с устройством или профилем».


В ответ на публикацию Flo Health Inc. начала аудит по поводу конфиденциальности данных. Как сообщил dev.by CTO Flo Роман Бугаев, компания никогда не продавала какие-либо данные Facebook’у и не использовала их для показа рекламы; инструмент Facebook Analytics применялся для внутренних целей. Теперь Flo приостановила использование любой внешней аналитики и выпустила обновления для iOS и Android.

 
 
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По меньшей мере 11 популярных приложений c десятками миллионов загрузок делятся личными данными пользователей с Facebook, В том числе «женское» приложение Flo, которое...
 
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