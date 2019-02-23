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Из-за раннего потепления в Минске уже появились клещи
В этом феврале не очень холодно, поэтому клещи решили, что пора уже и просыпаться. О первых февральских клещах рассказала газета
Первыми с февральскими клещами в Минске столкнулись владельцы собак. Читательница издания, выгуливающая собак вдалеке от многоэтажек, рассказала, что одного клеща принесла собака знакомых.
Белорусские эпидемиологи предупреждают: раннее появление клещей становится привычным явлением, хотя, по многолетним наблюдениям, сезон их активности обычно приходится на период с марта по ноябрь.
Клещи просыпаются и активизируются при температуре от +5 градусов и выше. Они появляются из валежника, прошлогодней листвы, травы и чаще всего находят первых жертв на тропинках.
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В этом феврале не очень холодно, поэтому клещи решили, что пора уже и просыпаться. О первых февральских клещах рассказала газета «СБ. Беларусь сегодня».
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