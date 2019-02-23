Из-за раннего потепления в Минске уже появились клещи

Первыми с февральскими клещами в Минске столкнулись владельцы собак. Читательница издания, выгуливающая собак вдалеке от многоэтажек, рассказала, что одного клеща принесла собака знакомых.





Белорусские эпидемиологи предупреждают: раннее появление клещей становится привычным явлением, хотя, по многолетним наблюдениям, сезон их активности обычно приходится на период с марта по ноябрь.





Клещи просыпаются и активизируются при температуре от +5 градусов и выше. Они появляются из валежника, прошлогодней листвы, травы и чаще всего находят первых жертв на тропинках.



