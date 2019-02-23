В 2018 году экспорт электроэнергии из Беларуси вырос более чем в 7 раз

Министр энергетики Виктор Каранкевич сообщил, что в прошлом году в Беларуси произвели электрической энергии на 12,9% больше, чем в 2017-м – 38,8 миллиарда кВт.ч. Одновременно с этим увеличились потребление топливно-энергетических ресурсов в стране и экспорт электроэнергии. Всего Беларусь поставила в 2018 году за границу 1 миллиард кВт.ч – это в семь раз больше по сравнению с предыдущим годом.

Увеличение производства электроэнергии в Минэнерго объясняют отказом от ее импорта за счет выработки на собственных энергоисточниках с наименьшими затратами, а также увеличением экспорта. Аналогичная задача стоит и на 2019 год.

«Организации системы Минэнерго выполнили приоритетную задачу - обеспечили бесперебойное и надежное снабжение потребителей в востребованных объемах тепловой и электрической энергией, природным и сжиженным газом», - заключил министр.