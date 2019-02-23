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Депутата сельсовета подозревают в угрозах взорвать школу. Она рассказала, что это за школа

24.02.2019 12:15 — Разное | Партизан  
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Розу Стрельченко из агрогородка Капличи Калинковичского района заподозрили в угрозах взорвать закрытую школу и саму себя. Депутат рассказывает «Белсату» краткую историю школы – и своей борьбы за нее.

Депутата сельсовета подозревают в угрозах взорвать школу. Она рассказала, что это за школа
Роза Стрельченко (справа) в Капличах. Фото – «Белсат»
22 февраля здание школы в Капличах оцепили, а жителей окрестных домов и детей из близлежащего детского сада – эвакуировали. В доме депутата прошел обыск, ее опросили.

«Забрали системный блок компьютера и хотели забрать телефон. Телефон я не отдала – он мне нужен», – рассказывает Роза Стрельченко.

Калинковичская районная газета со ссылкой на местный РОВД передает, что «21 февраля от имени жительницы агрогородка Капличи N. в Министерство образования республики поступило электронное сообщение о том, что в случае, если в населенном пункте не будет открыта школа, она подорвет здание вместе с собой».

«Согласно с содержанием письма, я «ходила где-то по лесу и нашла взрывное устройство. И теперь, если нашу каплицкую школу не отремонтируют, я взорву школу и себя». Местная «брехаловка» написала, что сообщение поступило 21 февраля, а саперы и половина калинковичской милиции приехали 22-го? Как такое может быть? За сутки здесь можно было половину Капличей взорвать», – говорит Роза Стрельченко.

60 лет без капитального ремонта

Каплицкая школа состоит из двух зданий – 1959 и 1972 года. 8 сентября 2016-го в старой части школы отвалился кусок штукатурки – через неделю после приема школы к новому учебному году.


Школа в Капличах. Фото – knews.by

На момент закрытия в школе учились дети из всех деревень Каплического сельсовета – Старых и Новых Новоселках и Кротово. Местные школы закрыли в 2007-м из-за малого количества учеников. Родители согласились на это, чтобы дети учились в одном месте: в тех деревнях были только начальный и базовые школы, а в Каплицах – 11 классов.

«Согласно с экспертизой Гомельского университета транспорта, часть школы признана «опасно аварийной», – рассказывает Роза Стрельченко. – В это время проходили выборы в Палату представителей. По-видимому, нужна была тишина – и дети продолжали учиться в этой аварийной школе. Как только выборы прошли – школу закрыли. По жизни я человек активный. К закрытию школы была председателем родительского комитета, мы постоянно помогали этой школе. Нас собрали и сказали, что детей будут возить в школу в Шеичах, в 14 км от нас. С Кротово туда – 22 км, и из Старых и Новых Новоселок – 30 км».

По словам Стрельченко, в школе есть два автобуса – на 21 и на 32 места.

«Деток у нас – 73. Один автобус завозит детей и приезжает обратно. Три рейса утром, три рейса вечером, – продолжает Стрельченко. – Представьте шестилетнего ребенка, которому надо стоять на остановке в 7:40, потом ехать 30 километров, сидеть целый день в школе и возвращаться 30 километров назад. Первый рейс обратно – в 15:20, а последний – в 16:50. Дети должны сидеть в продленке. В школе их кормят один раз – в 11 или 12. В продленке за отдельную родительскую плату дают йогурт с печеньем».


Сразу после закрытия школы Роза с другими родителями стали писать обращения в Калинковичский райисполком, Гомельский облисполком, Министерство образования и в Администрацию президента с просьбой отремонтировать школу. В августе 2017-го, после записи на прием к губернатору Гомельской Владимира Дворника, на нее вызвали психушку.

После этого женщина начала получать угрозы по смс-сообщениям.

Борьба за школу принесла Розе Стрельченко популярность. В 2018-м она победила на выборах депутатов сельсовета.

После выборов неизвестная женщина сначала поздравила ее по телефону, а потом стала угрожать психушкой.


Стрельченко написала пять заявлений в милицию и прокуратуру. В ответе ей описали, что «лицо не установлено».

В сентябре 2018 года депутат попала на личный прием к министру образования Игорю Карпенко.

«Он меня внимательно выслушал, сказал, что согласен, что в агрогородке должны быть жизненно необходимые объекты. Письменно мне ответили, что если местные власти примут решение о капитальном ремонте здания школы в Капличах, Министерство образования примет «действующее решение». Но Калинковичский райисполком и Гомельский облисполком говорят, что у них нет денег и им проще возить детей за 30 км. На запрос родителей о стоимости подвоза, нам сказали, что это около $ 30 тысяч в год. Их возят уже третий год – за такие деньги спокойно можно было бы школу отремонтировать, чтобы дети не страдали в этих автобусах».

Женщина говорит, что не представляет, кто мог ее подставить.

«Я – человек от народа и в районе невыгодна. Я человек общественный и веду активную жизнь. Как депутат сельсовета я отстояла уже баню, которую они хотели закрыть. А власти хотели, чтобы я закрыла рот и не мешала им делать их дела», – добавляет Стрельченко.

 
 
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Розу Стрельченко из агрогородка Капличи Калинковичского района заподозрили в угрозах взорвать закрытую школу и саму себя. Депутат рассказывает...
 
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