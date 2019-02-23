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Выборы в Молдове: Ни Приднестровье, ни Россия, ни Запад

24.02.2019 11:31 — Разное | Партизан  
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Уже в это воскресенье Молдова выбирает парламент. В опросах уверенно лидируют социалисты, но это совершенно не означает их победы. В стране правит проевропейская коалиция, но люди в ней разочарованы, ведь ряд ее членов замешан в краже примерно одной восьмой бюджета страны. На предыдущих выборах они обещали прорваться в евросоюз, но теперь уже социалисты вместе с пророссийским президентом Игорем Додоном предлагают интеграцию в другую сторону.

Выборы в Молдове: Ни Приднестровье, ни Россия, ни Запад
Молдова – страна в двадцати метрах от Черного моря и… без выхода к нему. Одна из самых бедных стран в Европе – валовой продукт на душу населения составляет около половины от беларуского. Это дом примерно для трех миллионов человек, из которых более одного миллиона – живут или работают за границей. Уезжают прежде всего в Россию или в страны Западной Европы – через Румынию, передает "Белсат".

«Они пытаются получить этот румынский паспорт – это возможность уехать в Евросоюз, работать в Евросоюзе. Выскочить из западни, которая называется Республика Молдова», – говорит экс-депутат парламента Молдовы Оазу Нантой.

Даже лидер местной демократической партии и бесспорно – самый влиятельный человек в стране олигарх Владимир Плахотнюк – имеет румынский паспорт. Даже президент Молдовы Игорь Додон, который воюет с собственным парламентом – полностью зависит от Плахотнюка – говорят местные эксперты и политики.

«В политической жизни Республики Молдовы они перешли все границы, все нормы и на сегодняшний день сохраняется лишь видимость демократического режима. Я бы сказал, что Молдова вошла в фазу дефективных демократии», – считает экс-министр обороны Молдовы Виорел Чиботару.

Что это означает на практике? В 2012-2014 годах в Молдове произошла так называемая кража века. Связанные с либерал-демократической партией персоны, в том числе и экс-премьер-министр Молдовы Владимир Филат украли из трех местных банков миллиард долларов. А это ни много ни мало – 12% ВВП страны. Как такое вообще возможно? Для начала парламент принимает ряд удобных законов.

«Которые, как журналисты это назвали – забрали красную кнопку у центра по борьбе с коррупцией, которая позволяла остановить какие-то подозрительные махинации. Потом наш национальный банк притворился, что ничего не видит и под истерикой, что нужно спасать банковскую систему из тех трех банков, которые контролировал Иван Шор – вывозится миллиард долларов», – продолжает Оазу Нантой.


Якобы такая сумма должна была эту самую банковскую систему и спасти. Но… растворилась в офшорах. Под давлением общественности – провели расследование международной компании Кролл, а после протестов даже опубликовали его частичные результаты.

«Но когда появилась вторая часть доклада компании Кролл, власть опубликовала только выжимки из него. И наш премьер сказал – ну что вы, там 90% – честные люди. Но остается вопрос – почему наше правовое государство за эти четыре года не вернули ни одного цента», – спрашивает Оазу Нантой.

Считается, что о коррупционной схеме знал даже тогдашний президент Николае Тимофти. Естественно, что после такого скандала, популярность проевропейских сил резко упала – за само вступление в Евросоюз выступают менее половины граждан страны, тогда как до «кражи века» их было более трех четвертых. Сегодня – социалисты – лидеры предвыборных опросов, но для Плахотнюка это не слишком большая проблема.

«Независимо от того, сколько мандатов сейчас наберет демократическая партия – будь это 20-30 мандатов из 101 – сколько сегодня оценивается в различных вопросов, он будет добавлять депутатов из других фракций, известным методом, чтобы создать это большинство», – утверждает Виорел Чиботару.


В этом молдовскому олигарху поможет смешанная избирательная система. В воскресение половину депутатов будут выбирать – традиционно – из партийных списков, а половину – из одномандатных округов – считай, самовыдвиженцев. А для самостоятельной политической карьеры – нужны деньги…

«А, собственно – кто в Молдове обладает возможностью для финансирования таких кандидатов? В Молдове сложилась такая система, что это может делать лишь один человек и его фамилия известна – это господин Плахатнюк», – говорит Владимир Жарихин из московского Института стран СНГ.



И избранные таким образом депутаты будут как минимум обязаны своему спонсору. Социалисты, которых многие считают открыто пророссийской партией с другой стороны – могут, по мнению российского эксперта решить главные проблемы Молдовы.

«Решение проблем Приднестровья. Уже сейчас речь идёт о том, чтобы договорится политическим и экономическим элитам двух частей Молдовы, ведь для воссоединения есть настолько благоприятные условия, которых никогда раньше не было», – считает Жарихин.

На это конечно потребуется добрая воля Кремля, за чей счет и существует никем не признанное Приднестровье.



После первой мировой Румыния заняла так называемую Бессарабию — область сегодняшних Молдовы и части Украины. СССР в 1940 Бессарабию аннексировал, отдал выход к черному морю Украине и создал Молдавскую ССР. За эту красную полоску земли шириною в пару десятков километров в девяностые погибли несколько тысяч человек. Теперь там стоят российские войска, а каждый второй имеет российский паспорт. Но в Кишеневе людей волнует совсем другое. Не Приднестровье, к которому за вот уже почти 30 лет, считай привыкли. Не геополитический выбор Кишенева и даже не пропавший миллиард, люди хотят остаться на Родине, что бы там не говорили эксперты и политики ища глобальные проблемы Молдовы.

 
 
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Уже в это воскресенье Молдова выбирает парламент. В опросах уверенно лидируют социалисты, но это совершенно не означает их победы. В стране правит проевропейская...
 
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