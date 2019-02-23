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Минское «Динамо» сделало бесплатным вход на первый матч против сборной клубов экстралиги

24.02.2019 13:06 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» решило сделать бесплатным вход на первый матч с «большим значением» против сборной клубов чемпионата Беларуси, сообщает сайт федерации хоккея.


Фото: hockey.by

Будет ли свободным вход на второй матч на «Чижовке-Арена», пока не сообщается.

Опубликован расширенный состав сборной экстралиги на матчи против минского «Динамо»

Напомним, что первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28-го на «Чижовка-Арене» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке. Игры будут показаны в эфире «Беларусь 5».

Сидоренко пояснил, какое значение будет иметь результат матчей «Динамо» против сборной клубов на основе «Юности»

После сообщения об этой серии высказывались разные версии того, в чем заключается «большое значение» этих поединков.

Среди самых экстремальных предположений было и такое, что в случае победы «Юность» заявится в КХЛ. Выдвигалась и версия, что что исход встреч может повлиять на состав тренерского и менеджерского штабов минского «Динамо».

 
Теги: Минск
 
 
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Матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».
 
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