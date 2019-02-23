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Минское «Динамо» сделало бесплатным вход на первый матч против сборной клубов экстралиги
Минское «Динамо» решило сделать бесплатным вход
Будет ли свободным вход на второй матч на «Чижовке-Арена», пока не сообщается.
Напомним, что первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28-го на «Чижовка-Арене» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке. Игры будут показаны в эфире «Беларусь 5».
После
Среди самых экстремальных предположений было и такое, что в случае победы «Юность» заявится в КХЛ. Выдвигалась и версия, что что исход встреч может повлиять на состав тренерского и менеджерского штабов минского «Динамо».
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Матчи будут транслироваться в прямом эфире на телеканале «Беларусь 5».
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