Минское «Динамо» сделало бесплатным вход на первый матч против сборной клубов экстралиги

Минское «Динамо» решило сделать бесплатным вход на первый матч с «большим значением» против сборной клубов чемпионата Беларуси, сообщает сайт федерации хоккея .



Фото: hockey.by

Будет ли свободным вход на второй матч на «Чижовке-Арена», пока не сообщается.

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Напомним, что первый матч планируется сыграть 26 февраля на «Минск-Арене», второй — 28-го на «Чижовка-Арене» и третий, если понадобится, — снова в Веснянке. Игры будут показаны в эфире «Беларусь 5».

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После сообщения об этой серии высказывались разные версии того, в чем заключается «большое значение» этих поединков.

Среди самых экстремальных предположений было и такое, что в случае победы «Юность» заявится в КХЛ. Выдвигалась и версия, что что исход встреч может повлиять на состав тренерского и менеджерского штабов минского «Динамо».