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На MWC 2019 Xiaomi показала свой первый 5G-смартфон

24.02.2019 13:25 — Разное | Tut.by  
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На выставке MWC 2019 в Барселоне компания Xiaomi сделала упор на старте развертывания 5G-сетей и представила свой первый смартфон с поддержкой 5G.


Фото: anandtech.com

По словам представителей компании, 5G-сети принесут пользователям несколько весомых преимуществ вроде более быстрых скоростей, а также меньшего временного лага при выполнении разных задач (например, во время онлайн-игр).

Кроме того, 5G-сети очень важны для носимых устройств Xiaomi и гаджетов серии «умного дома», в производстве и продажах которых компания называет себя первой в мире. Производитель заявляет, что в мире уже активировано более 132 миллионов устройств Xiaomi, работающих на базе IoT-технологий («интернет вещей»).

Президент компании Qualcomm, Криштиано Амон (Cristiano Amon), выступил на пресс-конференции Xiaomi и отметил, что распространение 5G-сетей затронет все сферы жизни пользователей – начиная от банального общения в соцсетях и заканчивая мобильными играми.


Первым смартфонов Xiaomi с поддержкой сетей пятого поколения стал смартфон Mi Mix 3 5G. От своей обычной версии (наш полный обзор) гаджет отличается процессором Snapdragon 855, модемом Snapdragon X50 5G Modem, а также увеличенным аккумулятором на 3800 мАч вместо 3200 мАч у оригинальной модели. Есть и выделенная клавиша для запуска помощника Google Assistant.

В Европе за устройство будут просить от 599 евро.

 
 
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В Европе за устройство будут просить от 599 евро.
 
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