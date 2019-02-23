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Матвей Елисеев: Думаю, проживание в Раубичах стало для иностранцев небольшим шоком

24.02.2019 13:34 — Разное | Tut.by  
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Серебряный призер чемпионата Европы в преследовании Матвей Елисеев поделился мнением о биатлонном центре «Раубичи».


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Со спортивной точки зрения «Раубичи» прекрасны. Здесь есть большое стрельбище, тир, отличный выбор трасс. А вот проживание немного уступает. Комнаты маленькие и старомодные. Хотелось бы больше пространства в номерах, где можно было бы разложить вещи. Для меня это не является проблемой — я человек походный. А для иностранцев, думаю, это стало небольшим шоком. Хотя, опять же: смотря с чем сравнивать. В том же Оберхофе условия явно хуже. Там есть большой отель, но номера невероятно узкие.

Елисеев также рассказал, чем питание в Беларуси отличается от привычного на европейских этапах Кубка мира.

— Еда в столовой немного жирная и неспортивная. Мне-то классно — я уже отвык от русской пищи, а здесь подают супы со сметаной и майонезные салатики. Это вкусно, но немного не то, что нужно спортсменам.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Матвей подчеркнул, что чувствовал себя в Раубичах как дома.

— Поддержка была запредельной. Мы здесь не в другой стране, а дома. После финиша зрители просто разрывали.

 
 
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Серебряный призер чемпионата Европы в преследовании поделился мнением о биатлонном центре «Раубичи»
 
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