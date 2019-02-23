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Дознавательницу уволили из МВД за стриптиз в отделе полиции
Старший дознаватель отдела дознания устроила стриптиз для своих коллег в честь Дня защитника отечества. Скандальный случай произошел на днях в республике Бурятия. Видеозапись попала в Интернет и вызвала большой общественный резонанс. На кадрах видно, как девушка исполняет эротический танец перед полицейскими, собравшимися на торжественное мероприятие к 23 февраля.
Как сообщает
Напомним, секс-скандал с девушкой-дознавателем из Уфы в конце октября прошлого года также прогремел на всю страну. 23-летняя сотрудница МВД заявила, что ее изнасиловали коллеги – высокопоставленные полицейские, среди которых был ее начальник. Случай произошел в отделе МВД России по Уфимскому району. Все трое полицейских до сих пор находятся под стражей. Саму девушку уволили из органов «за совершение поступков, порочащих честь и достоинство сотрудника полиции».
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Старший дознаватель отдела дознания устроила стриптиз для своих коллег в честь Дня защитника отечества.
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