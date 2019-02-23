Дознавательницу уволили из МВД за стриптиз в отделе полиции

Как сообщаетсо ссылкой на МВД по Бурятии, девушку уволили из органов, а начальникам вынесли предупреждение о неполном служебном соответствии.Напомним, секс-скандал с девушкой-дознавателем из Уфы в конце октября прошлого года также прогремел на всю страну. 23-летняя сотрудница МВД заявила, что ее изнасиловали коллеги – высокопоставленные полицейские, среди которых был ее начальник. Случай произошел в отделе МВД России по Уфимскому району. Все трое полицейских до сих пор находятся под стражей. Саму девушку уволили из органов