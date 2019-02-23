Болтон выдвинул ультиматум армии Мадуро



Джон Болтон

написал

Venezuela’s military has a choice: Embrace democracy, protect civilians, and allow in humanitarian aid; or face even more sanctions and isolation. https://t.co/KNdncJbPDH — John Bolton (@AmbJohnBolton) 23 февраля 2019 г.



— написалК твиту он прикрепил ссылку на заметку Reuters. Агентство со ссылкой на анонимный источник в американской администрации сообщает о том, что Белый дом может объявить о новых санкциях против Каракаса уже на следующей неделе. Поводом к этому может послужить продолжение блокирования доставки гуманитарной помощи в страну. В понедельник, 25 февраля. ситуацию в Венесуэле обсудят в столице Колумбии Боготе вице-президент США Майк Пенс и ряд лидеров латиноамериканских государств.Доставку гуманитарной помощи к границам Венесуэлы организовывает оппозиция, возглавляемая временным президентом ВенесуэлыНа границе с Колумбией активистам противостоят военные, развернутые по приказу. Несколько грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены.