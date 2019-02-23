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Бюджетные автомобили исчезают с рынка России

24.02.2019 13:05 — Разное | UDF  
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Фото: iz.ru
Автомобили, еще недавно считавшиеся бюджетными, постепенно преодолевают психологическую отметку в 1 миллион рублей. Производители перестали стесняться в ценниках и смело ставят в топовые комплектации таких бестселлеров, как Hyundai Solaris и Kia Rio ценники за миллион.

Даже вроде бы бюджетная Lada Vesta в максимальной версии Sport преодолела отметку в миллион рублей. Отметим, что Kia Rio уже в конце 2018 года стоил дороже 1 миллиона рублей, но тенденция налицо.

«С начала 2019 года практически все автопроизводители обновили ценники, объясняя это увеличением ставки НДС с 18% до 20%. В среднем колебание цены не было драматичным и вполне соотносилось с ежегодной индексацией автопроизводителей на 2-3% в связи с инфляцией. Представители большинства крупных автокомпаний еще в конце прошлого года предупредили, что налоговые новации повлияют на рынок, но столь стремительного роста цен никто не предполагал. Оказалось, что неприятная для автолюбителей тенденция только начала набирать оборот», — отмечается в материале «Известий».

Аналитическое агентство «Автостат» подсчитало, на сколько повысили цены компании, представленные на российском рынке. Автомобили Hyundai выросли в цене на 8-65 тыс. рублей. Наши «Лады» подорожали на 15-25 тыс. рублей. Бюджетный «ниссановский» Datsun вырос на 9-16 тыс. рублей.

Самые популярные модели Ford — Focus и Kuga — выросли в цене на 35-59 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Вспомним, и Lada Vesta Sport, шокировавшая потребителей ценой в 1 009 900 рублей. И это за автомобиль с технологиями из прошлого века.

Hyundai Solaris в максимальной версии уже сегодня стоит от 990 000 рублей. Kia Rio давно пробила этот барьер и сегодня топовый Rio можно купить за 1 074 900 рублей. А если говорить о Rio X-Line, то здесь ценник приблизился к стоимости бюджетного кроссовера — 1 124 900 рублей.

При этом в 2018 году производители не сильно сдерживали рост цен на свои автомобили. Сегмент массовых моделей за прошлый год вырос на 14% и достиг 1,52 млн машин. Это 91% от всех проданных в стране автомобилей за 2018 год.

Отметим, что за прошлый год вместе с самими продажами выросла и средневзвешеная цена легкового автомобиля — 1,19 млн рублей, что дало рост на 10%.

 
 
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