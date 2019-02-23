Бюджетные автомобили исчезают с рынка России

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Даже вроде бы бюджетная Lada Vesta в максимальной версии Sport преодолела отметку в миллион рублей. Отметим, что Kia Rio уже в конце 2018 года стоил дороже 1 миллиона рублей, но тенденция налицо.— отмечается в материалеАналитическое агентство «Автостат» подсчитало, на сколько повысили цены компании, представленные на российском рынке. Автомобили Hyundai выросли в цене на 8-65 тыс. рублей. Наши «Лады» подорожали на 15-25 тыс. рублей. Бюджетный «ниссановский» Datsun вырос на 9-16 тыс. рублей.Самые популярные модели Ford — Focus и Kuga — выросли в цене на 35-59 тыс. рублей в зависимости от комплектации. Вспомним, и Lada Vesta Sport, шокировавшая потребителей ценой в 1 009 900 рублей. И это за автомобиль с технологиями из прошлого века.Hyundai Solaris в максимальной версии уже сегодня стоит от 990 000 рублей. Kia Rio давно пробила этот барьер и сегодня топовый Rio можно купить за 1 074 900 рублей. А если говорить о Rio X-Line, то здесь ценник приблизился к стоимости бюджетного кроссовера — 1 124 900 рублей.При этом в 2018 году производители не сильно сдерживали рост цен на свои автомобили. Сегмент массовых моделей за прошлый год вырос на 14% и достиг 1,52 млн машин. Это 91% от всех проданных в стране автомобилей за 2018 год.Отметим, что за прошлый год вместе с самими продажами выросла и средневзвешеная цена легкового автомобиля — 1,19 млн рублей, что дало рост на 10%.