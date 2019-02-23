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Лавров об интеграции: Вокруг этого вопроса слишком много эмоций
Фото: Reuters
Об этом Лавров заявил в
Один из журналистов спросил, как глава российского МИД расценивает слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова объединения с Россией. "Готова ли Россия к такому шагу?» — поинтересовался журналист.
"Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое придумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Беларуси Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации", — ответил Сергей Лавров.
Министр отметил, что рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, "насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены", и что нужно сделать, учитывая современное состояние развития государств. "Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом", — сказал министр иностранных дел России.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы белорусско-российской интеграции.
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