ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лавров об интеграции: Вокруг этого вопроса слишком много эмоций

24.02.2019 12:46 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы белорусско-российской интеграции. Он убежден, что двусторонняя рабочая группа будет способствовать достижению определенных договоренностей между странами.

Об этом Лавров заявил в интервью Вьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому тэлеканаму Phoenix.

Один из журналистов спросил, как глава российского МИД расценивает слова Александра Лукашенко о том, что Беларусь готова объединения с Россией. "Готова ли Россия к такому шагу?» — поинтересовался журналист.

"Вокруг этого вопроса слишком много эмоций, журналисты многое придумывают и дописывают. У нас очень простая позиция, и она разделяется президентом Беларуси Александром Лукашенко. Есть договор о создании Союзного государства Беларуси и России, в нем изложены те договоренности, которые легли в основу Союзного государства. Они касаются взаимодействия в экономике, финансах, в сфере политической и внешнеполитической координации", — ответил Сергей Лавров.

Министр отметил, что рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть, "насколько договоренности той эпохи на сегодняшний день выполнены", и что нужно сделать, учитывая современное состояние развития государств. "Ровно об этом и идет речь, поэтому мы готовы продолжать сотрудничество настолько, насколько готова это делать сама Беларусь. Видимо, из этого же исходит и белорусская сторона. Значит, мы договоримся о чем-то, я уверен в этом", — сказал министр иностранных дел России.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал перспективы белорусско-российской интеграции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белоруски претендуют на подиум в гонке преследования на ЧЕ по биатлону. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

23.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
24.02.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика