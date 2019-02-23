Лавров об интеграции: Вокруг этого вопроса слишком много эмоций

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Об этом Лавров заявил вВьетнамскому телевидению, Центральному телевидению Китая и китайскому тэлеканаму Phoenix.Один из журналистов спросил, как глава российского МИД расценивает словао том, что Беларусь готова объединения с Россией.поинтересовался журналист.— ответилМинистр отметил, что рабочая группа двух стран по интеграции должна посмотреть,, и что нужно сделать, учитывая современное состояние развития государств.сказал министр иностранных дел России.