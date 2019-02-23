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"Не отстать, так они нас одной рукой прихватят, и будем мы снова батраками в каком-нибудь ВКЛ или Речи Посполитой».

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- Настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ», - написал обозреватель радио "Свобода"на своей странице в.- Бывает, Лукашенко читает какой-то написанный для него умный и патриотический текст о нашей истории, корни и так далее, говорит правильные (с нашей точки зрения) слова. А потом скажет что-нибудь экспромтом от себя, что на самом деле наиболее искренне и откровенно его характеризует.Одно из таких последних высказываний прекрасно демонстрирует нам истинного Лукашенко.Батраки... в каком-нибудь... Эти слова, сами по себе довольно красноречивые, оживили воспоминание, о котором я когда-то уже писал в одном из своих блогов - о том, как Лукашенко единственный раз в своей президентским жизни ходил в театр - а я был этому свидетелем. Далее просто процитирую:Насколько мне кажется, у Лукашенко есть просто природное непринятие всех этих князей, знати, «благородных». Не буду спекулировать на тему, чем это вызвано, - но, конечно, можно вспомнить обстоятельства происхождения и воспитания. В итоге же каждый раз, когда он читает какой-то текст про «наше историческое наследие» - ВКЛ, он делает это сквозь зубы, вынужденно. А настоящий Лукашенко прорывается в репликах про «батраков» в «каком-нибудь ВКЛ».