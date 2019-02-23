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Бочарников пришел четвертым в гонке преследования на ЧЕ по биатлону в "Раубичах", победителем стал Тарьей Бё

24.02.2019 12:24 — Разное | Интерфакс  
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате Европы в белорусском спорткомплексе "Раубичи".

Бё-старший преодолел дистанцию за 31 минуту 10,3 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял россиянин Матвей Елисеев (+28,5 секунды, один промах), третье - норвежец Ховард Богетвейт (+54,2, один промах).

Белорус Сергей Бочарников, допустивший два промаха, пришел к финишу четвертым с отставанием от лидера на 1 минуту и 4,1 секунды. Антон Смольский финишировал седьмым (+1 минута 32,7 секунды, два промаха).

Роман Елетнов завершил гонку 17-м, Максим Воробей - 34-м, Никита Лобастов - 41-м.

 
 
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Норвежский биатлонист Тарьей Бё стал победителем гонки преследования на 12,5 км на чемпионате Европы в белорусском спорткомплексе "Раубичи". Бё-старший преодолел...
 
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