|
Фотография «сексуальной» коалы стала вирусной в соцсетях
Новости Австралии. Некоторое время назад среди австралийских пользователей набрало огромную популярность фото «сексуальной» коалы.
Как
«Поблизости были коалы женского пола. Думаю, этот парень хотел показать им, что он готов действовать», – пояснил Росс.
Лонг также отметил, что коала была самой лёгкой моделью, с которой он работал. Животное спокойно сидело во время всего процесса съёмки.
Пользователи соцсетей тоже оценили великолепие коалы, а также оставили множество посвящённых животному комментариев.
«He's sexy and he knows it»,
«Кто эта стильная коала?»,
«О, Боги, он такой соблазнительный! А теперь ещё и популярный… Во всех новостях!»,
«Почему коала на фотографиях получается лучше, чем я?».
Зимой 2019 года в российском посёлке произошло нашествие белых медведей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Австралии. Некоторое время назад среди австралийских пользователей набрало огромную популярность фото «сексуальной» коалы.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)