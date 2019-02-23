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Фотография «сексуальной» коалы стала вирусной в соцсетях

24.02.2019 13:09 — Разное | СТВ  
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Новости Австралии. Некоторое время назад среди австралийских пользователей набрало огромную популярность фото «сексуальной» коалы.  

Как сообщает Daily Mail, снимок был сделан на побережье Голд-Кост. 27-летний британский фотограф Росс Лонг изучал местность побережья и случайно наткнулся на коалу, которая сидела на дереве в необычной позе. Британец воспользовался моментом и сделал несколько фотографий.  

Фотография «сексуальной» коалы стала вирусной в соцсетях
Фото: instagram.com/rosslongphotography  

«Поблизости были коалы женского пола. Думаю, этот парень хотел показать им, что он готов действовать», – пояснил Росс.  

Лонг также отметил, что коала была самой лёгкой моделью, с которой он работал. Животное спокойно сидело во время всего процесса съёмки.  

Пользователи соцсетей тоже оценили великолепие коалы, а также оставили множество посвящённых животному комментариев.  

«He's sexy and he knows it»,  

«Кто эта стильная коала?»,  

«О, Боги, он такой соблазнительный! А теперь ещё и популярный… Во всех новостях!»,  

«Почему коала на фотографиях получается лучше, чем я?».  

Зимой 2019 года в российском посёлке произошло нашествие белых медведей. 

Посмотреть на фотографии крупнейших сухопутных хищников можно здесь.  
 
 
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Новости Австралии. Некоторое время назад среди австралийских пользователей набрало огромную популярность фото «сексуальной» коалы.  
 
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