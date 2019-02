Фотография «сексуальной» коалы стала вирусной в соцсетях

Новости Австралии. Некоторое время назад среди австралийских пользователей набрало огромную популярность фото «сексуальной» коалы.

Как сообщает Daily Mail, снимок был сделан на побережье Голд-Кост. 27-летний британский фотограф Росс Лонг изучал местность побережья и случайно наткнулся на коалу, которая сидела на дереве в необычной позе. Британец воспользовался моментом и сделал несколько фотографий.



Фото: instagram.com/rosslongphotography

«Поблизости были коалы женского пола. Думаю, этот парень хотел показать им, что он готов действовать», – пояснил Росс.

Лонг также отметил, что коала была самой лёгкой моделью, с которой он работал. Животное спокойно сидело во время всего процесса съёмки.

Пользователи соцсетей тоже оценили великолепие коалы, а также оставили множество посвящённых животному комментариев.

«He's sexy and he knows it»,

«Кто эта стильная коала?»,

«О, Боги, он такой соблазнительный! А теперь ещё и популярный… Во всех новостях!»,

«Почему коала на фотографиях получается лучше, чем я?».

