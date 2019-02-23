The Wall Street Journal: приложение беларусов Flo «сливало» данные пользователей

Выяснилось, что мобильное приложение для женщин Flo, которое разработали беларусы, делится личными данными с Facebook, пишет dev.by. Это стало известно благодаря расследованию The Wall Street Journal.





The WSJ в рамках эксперимента испытал приложение в работе и заключил, что, как только пользователь вводит свои личные данные, Facebook тут же их получает. Даже в том случае, если у пользователя нет своего аккаунта в Facebook.



Приложение Flo насчитывает 25 миллионов пользователей. Оно представляет собой «женский» календарь месячных и овуляции, использует нейронные сети. По версии американского журнала CNBC, Flo входит в пятерку самых используемых и полезных приложений для здоровья. Тем не менее, The WSJ утверждает, что оно сообщало Facebook о начале месячных женщины или о ее намерении забеременеть.







Однако Роман Бугаев, CTO Flo, заявил, что компания никогда не передавала какие-либо данные в Facebook. Но она уже начала аудит на предмет конфиденциальности данных. По этой причине использование внешних аналитик во Flo на время аудита прекращено. «Мы удалили Facebook SDK из приложения, отправили в Facebook запрос на удаление всех пользовательских данных из Facebook Analytics и выпустили обновление приложения для iOS и Android», – говорят в компании.