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The Wall Street Journal: приложение беларусов Flo «сливало» данные пользователей
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Выяснилось, что мобильное приложение для женщин Flo, которое разработали беларусы, делится личными данными с Facebook,
The WSJ в рамках эксперимента испытал приложение в работе и заключил, что, как только пользователь вводит свои личные данные, Facebook тут же их получает. Даже в том случае, если у пользователя нет своего аккаунта в Facebook.
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Выяснилось, что мобильное приложение для женщин Flo, которое разработали беларусы, делится личными данными с Facebook, пишет dev.by. Это стало известно благодаря...
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