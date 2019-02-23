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Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких

24.02.2019 14:35 — Разное | Ежедневник  
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Георгий Данелия попал в реанимацию с воспалением легких

Народный артист СССР, известный режиссер Георгий Данелия, попал в реанимацию с воспалением легких.

Как сообщила ТАСС супруга режиссера Галина, Георгий Данелия попал в больницу с воспалением легких и в связи с тяжелым состоянием был переведен в реанимацию.

Режиссер почувствовал себя плохо у него началась одышка. Ему вызвали скорую медицинскую помощь. После осмотра медики приняли решение о госпитализации.

 
 
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Народный артист СССР, известный режиссер Георгий Данелия, попал в реанимацию с воспалением легких.
 
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