Хованцев: «Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову: он отказался бежать»

«Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову. Мы заявляли семь человек. Логинов – в числе этих семи. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм.





Запустил это «Спорт-Экспресс» со слов Кугаевского. С нами надо было пообщаться. То, что я говорил: он отказался бежать. Мотивация? Он говорил: «Я не хочу отбирать место ни у кого из команды, которая готовилась. Давайте, я лучше не побегу».





Я заставил его позвонить Касперовичу. Он дал добро. У Касперовича слова тоже, что мы его не заявили. Это ж надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить. Касперович сказал, что это ошибка руководства и тренеров. У нас семь человек заявлено. Семь. Всего семь. У нас ни одного лишнего», – сказал Хованцев.