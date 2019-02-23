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Хованцев: «Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову: он отказался бежать»

24.02.2019 15:00 — Разное | Партизан  
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев опроверг информацию о том, что Александр Логинов не выступил на ЧЕ-2019 в Раубичах из-за ошибки команды.

«Хотел бы объяснить срань, которая идет по Логинову. Мы заявляли семь человек. Логинов – в числе этих семи. Откуда это возникло, что он вне команды был? Это дебилизм.

Запустил это «Спорт-Экспресс» со слов Кугаевского. С нами надо было пообщаться. То, что я говорил: он отказался бежать. Мотивация? Он говорил: «Я не хочу отбирать место ни у кого из команды, которая готовилась. Давайте, я лучше не побегу».

Я заставил его позвонить Касперовичу. Он дал добро. У Касперовича слова тоже, что мы его не заявили. Это ж надо быть совсем долбанутыми, чтобы не заявить. Касперович сказал, что это ошибка руководства и тренеров. У нас семь человек заявлено. Семь. Всего семь. У нас ни одного лишнего», – сказал Хованцев.
 
 
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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев опроверг информацию о том, что Александр Логинов не выступил на ЧЕ-2019 в Раубичах из-за ошибки команды.
 
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