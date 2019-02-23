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В Полоцке мужчина ходил и работал со сломанной ногой, врачи считали — артрит

24.02.2019 14:56 — Разное | Партизан  
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Житель Полоцка Максим Трубкин утверждает, что полмесяца проходил с переломом пальца ноги, который у него «просмотрели» местные врачи. Они лечили 30-летнего мужчину от артрита, тот делал уколы и пил лекарства. Но боль не прошла, хотя больничный закрыли. Кое-как отмучавшись с больной ногой на работе два дня, полочанин поехал в Витебск. Здесь доктора сразу же диагностировали перелом.



Пациент: «Перелом у меня просто «просмотрели»

— Нет, это не гололедная травма, — объясняет Максим Трубкин. — Я работаю старшим кассиром в крупном гипермаркете, причем за кассой не сижу — наоборот, много хожу по торговому залу. То есть постоянно испытываю физическую нагрузку на ноги. И вот 6 или 7 февраля я почувствовал боль в правой ноге. 9 февраля, когда она уже стала очень сильной и появился отек, обратился за помощью в Полоцкую центральную городскую поликлинику.

Мужчине сделали рентгенограмму, но травмы не обнаружили. Хирург отправил его к терапевту. Терапевт поставила диагноз «артрит» и назначила противовоспалительное лечение.



Рентгенограмма в карточке Максима Трубкина: «Нарушения целости костей не выявлено». Доктор обнаружил остеоартроз 1-й степени 1-го плюснефалангового сустава. Фото: Максим Трубкин


Диагноз «артрит сустава правой стопы» в карточке пациента. Фото: Максим Трубкин

Пациент провел 10 дней на больничном: «Я прошел курс уколов, выпил две пачки довольно сильных таблеток, ходил на физиолечение, вымазал два тюбика обезболивающий мази. Чего только не делал!».

— Выполнял все назначения терапевта, а лучше не становилось. Нога все равно опухшая и сильно болела. 18 февраля пришел к терапевту. Она мне: «Я больше не могу держать вас на больничном, оснований для этого нет». — «А как я пойду на работу с такой болью?» — «Хотите, можете ехать на ВКК (врачебно-консультационную комиссию), но и там больничный вам все равно закроют».

Больничный закрыли. Два дня — 19 и 20 февраля — Максим, по его словам, «с трудом превозмогая боль в ноге», отработал в магазине. А 21-го поехал в Витебск, в областной диагностический центр.


Заключение: «стрессовый перелом субкапитальной зоны 4-й плюсневой кости правой стопы». Проще говоря, у пациента перелом пальца на ноге. Фото: Максим Трубкин

— И услышал неожиданную новость: «Ну что, — говорит доктор. — У вас перелом», — вспоминает Максим. — 40 рублей я отдал за компьютерную томографию, 10 рублей — за консультацию врача. А сколько денег ушло на лекарства от артрита, которые, как выяснилось, были абсолютно не нужны, я вообще уже не считаю.

Травматолог-ортопед в областном диагностическом центре назначил лечение: 4 недели — в гипсовой повязке, а потом сделать рентген.

22 февраля в полоцкой поликлинике Максиму наложили гипс.

— Терапевт мне сказала: «Моей вины тут нет, ваш рентгеновский снимок не показал перелома». Но если бы мне сразу назначили правильное лечение, возможно, я был бы уже здоров. Мне стыдно за таких докторов в нашем городе. Несколько лет назад в Полоцке произошел случай, когда рентгенолог не заметил в желудке маленького ребенка проглоченную батарейку, в результате девочка стала инвалидом. С тех пор мало что изменилось, — считает мужчина.

Комментарий терапевта: «Почему перелом не увидели на рентгене — не знаю»

Заведующая 5-м терапевтическим отделением поликлиники Светлана Зверькова пояснила TUT.BY:

— 9 февраля пациенту сделали рентгеновский снимок. В этот же день он пришел на прием к хирургу. Какую-либо травму мужчина отрицал, но жаловался на боль в течение двух дней. Хирург отправил его к терапевту. Терапевт осмотрел пациента, назначил лечение, открыл больничный лист. Ко мне же пациент пришел 12 февраля — уже на продление больничного. Сам рентгеновский снимок я не видела. Видела лишь заключение врача, запись там была такая: «остеоартроз 1-й степени».


Терапевт Светлана Зверькова осмотрела Максима Трубкина:

— Осмотр показал незначительный отек ноги, не было видно ни большого синяка, ни покраснения, ни воспаления. Продолжили лечение, физиопроцедуры. Я же не могу не доверять хирургу и рентгену. У меня были объективные данные обследования. Это не такая кость, где я могу заподозрить перелом. Это мелкие косточки в стопе, около пальцев. Руками определить перелом в этом месте невозможно, это видно только на рентгене. А почему его не увидели на рентгене, этого я сказать не могу.

На следующем приеме, 18 февраля, когда закрывали больничный, по словам Зверьковой, отек на ноге у пациента стал «еще меньше, разница в объеме между правой (больной) и левой (здоровой) стопами была 1 см». Доктор посчитала, что пришло время закрывать больничный лист.

— У меня большой вопрос: а был ли там перелом на момент 9 февраля, когда делали рентгеновский снимок? Может быть, перелом возник позже, — предполагает врач.

Заведующая отделением лучевой диагностики Полоцкой центральной городской поликлиники, врач-рентгенолог Нонна Коновалова отказалась что-либо комментировать.

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Житель Полоцка Максим Трубкин утверждает, что полмесяца проходил с переломом пальца ноги, который у него «просмотрели» местные врачи. Они лечили 30-летнего мужчину...
 
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