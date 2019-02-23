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Владимир Лабкович об интернет-видеобрифинге Ермошиной: Мы просто потеряли свое время

24.02.2019 14:53 — Разное | Партизан  
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Комментируя интернет-видеобрифинг председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович назвал его расточительством времени.

"Мне абсолютно непонятна цель этого интернет-видеобрифинга, который сегодня состоялся и был накануне так широко анонсирован. В результате мы просто потеряли 40 минут своей жизни на пустую реконстатацию той пустоты всех выборов, которые проходят в Беларуси", - отметил Лабкович.

Лидия Ермошина сегодня внесла интригу и предложила провести выборы в воскресенье, 1 декабря 2019 года, при этом не сообщила, какие это будут выборы.

"Мы надеемся, что интрига будет раскрыта в ходе ежегодного послания главы государства, где-то в апреле", - добавила она.

Владимир Лабкович не скрывает своего разочарования, когда говорит, что решения о том, какие выборы находятся в правовом поле не решаются законом и Конституцией, а решаются политическими соображениями президента Беларуси. Фактически, то законодательство, которое есть, в лучшем случае - будет сфальсифицировано под единоличное решение Александра Лукашенко, в худшем - будет нарушено.


"И второй важный момент, - отмечает Лабкович, - это то, что выборы пройдут по привычному сценарию, по которому проходили и все предыдущие выборы. И это значит, что те рекомендации первого порядка, которые вырабатывались и выносились ОБСЕ, а также нами, как независимыми наблюдателями, находятся под столом у президента и они не будут каким-то путем имплементированы в действующее законодательство. Единственная новелла, которую нам Ермошина сегодня продемонстрировала, - это конечно "блестящий прорыв в электронной сфере": то, что на сайте Центральной избирательной ками сии будут электронные границы избирательных округов. Это, безусловно, путь вперед в дальнейшем развитии IT в нашей стране".

 
 
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Комментируя интернет-видеобрифинг председателя ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, координатор кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимир Лабкович назвал...
 
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