Вице-премьер: Опасность затоплений существует в 13 районах страны









«Сегодня будет рассмотрен очень важный вопрос — готовность всех служб к весеннему половодью. Проведен большой комплекс работ по всем направлениям деятельности, включая подготовку и проведение оперативных мероприятий. Проработаны и действия по снижению последствий. Мы просчитали, что опасность половодья существует в 13 районах республики. Там эти вопросы поставлены на особый контроль. И будут приняты меры, чтобы минимизировать последствия половодья», — сказал вице-премьер.





Исходя из опыта прошлых лет, выработаны стандартные решения по преодолению последствий непогоды, которые отработаны практически до автоматизма. Все органы государственного управления, местные органы власти еще осенью начали подготовку к этим вопросам: определены места размещения людей, если потребуется их эвакуация, в паводкоопасных районах подготовлены запасы строительных материалов, медикаментов, проверены гидротехнические сооружения.





«Снежный покров растаял в бассейнах Западного Буга и Припяти, большей части бассейна Немана, местами у Западной Двины, Березины, Днепра и Сожа. По данным на 20 февраля, высота снежного покрова в Беларуси составляла от 1 до 24 см. Запасы воды в снеге значительно ниже обычных для этого периода года в бассейнах Немана, Вилии и Березины. Близки к норме и несколько больше ее — в бассейнах Западной Двины, Днепра, Сожа», — проинформировала заместитель начальника Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Светлана Кузьмич.









Анализ гидрометеорологических условий на текущий момент позволяет прогнозировать на время весеннего половодья значения максимальных уровней воды, близкие к средним многолетним данным. Высота половодья будет зависеть от продолжительности зимнего периода и суммарного количества осадков в марте-апреле.





Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев напомнил, что последнее масштабное половодье на территории Беларуси отмечалось в 2013 году. Сейчас же прогноз благоприятный. «На сегодня по максимально негативному сценарию наиболее вероятны подтопления в 13 районах страны. В Витебской области — это Лиозненский и Сенненский районы. В Гомельской — Житковичский, Мозырский, Петриковский, Рогачевский. В Минской — Борисовский, Пуховичский и Столбцовский. В Могилевской — Бобруйский, Белыничский, Мстиславский, Чериковский. Однако это предварительная оценка и стоит задача упредить ситуацию», — подчеркнул он.

