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ФСБ готовит судебный процесс над боевиками «E.N.O.T. Corp». Они устраивали военные сборы для подростков из Беларуси
Российские спецслужбы фактически разгромили ультраправую военизированную группировку «E.N.O.T. Corp», которая воевала на Донбассе, а также организовывала в РФ «военно-патриотические сборы» для подростков – в том числе белорусских.
Военно-патриотические сборы, организованные Enot.Corp 16-17 сентября 2017 года в Подмосковье
По информации
«Организации как таковой нет уже несколько месяцев, но все бывшие «еноты» находятся в активной разработке. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом «неполитическим» статьям. Это называется – пустить в расход, – пишет газета.
В том числе ФСБ арестовала лидера «енотов» Романа Теленкевича (он же «Водяной»). Он проходит по делу о вымогательстве. Однако лидерам организации собираются выдвинуть и другие обвинения.
«По информации «Новой газеты», «большое» уголовное дело будет связано с темой военно-патриотических сборов, которые «еноты» проводили из года в год с благословения все тех же кураторов. Но теперь это можно трактовать как вовлечение несовершеннолетних в экстремистскую деятельность», – пишет издание.
В 2016-2018 гг. в военно-патриотических сборах, которые устраивали «еноты», неоднократно принимали участие белорусские подростки. В 2016-м инструктором на сборах был неонацист и военный преступник Алексей Мильчаков вместе со своими соратниками из группировки «Русич».
«E.N.O.T. Corp» имеет репутацию ультрарадикальной неофашистской структуры. До войны на Донбассе бойцы «E.N.O.T. Corp» в основном занимались борьбой с нелегальной миграцией в России (как говорят о себе сами «еноты», «организовывали нашу молодежь для чистки улиц от всякой скверны»).
После начала войны на Донбассе боевики «E.N.O.T. Corp» активно принимали участие в боевых действиях на фронте, а также выполняли контрразведывательные функции в тылу сепаратистов и разведывательные – в украинском тылу.
С 2015 года «еноты» начали свою легализацию в России. Они получили статус общественной организации и поддержку государства, регулярно проводили военно-патриотические игры сборы. Лидер «E.N.O.T. Corp» – боевик Роман Теленкевич – одновременно входил в руководство «Союза добровольцев Донбасса», который объединяет россиян, которые воевали на стороне сепаратистов, и помогает им.
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ФСБ готовит судебный процесс над боевиками «E.N.O.T. Corp». Они устраивали военные сборы для подростков из Беларуси
Российские спецслужбы фактически разгромили ультраправую военизированную группировку «E.N.O.T. Corp», которая воевала на Донбассе, а также организовывала в РФ...
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