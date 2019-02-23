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В России изменились правила посадки в самолет
Пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Минтранса России, опубликованный на портале правовой информации, вступил в силу в воскресенье, 24 февраля.
Теперь пассажиры, прошедшие самостоятельную онлайн-регистрацию, будут получать электронный посадочный талон, по которому можно будет пройти в стерильную зону аэропорта. В то же время желающие по-прежнему смогут самостоятельно распечатать свой талон в аэропорту или получить его на бумажном носителе у сотрудника авиакомпании.
Как сообщили
В столичном Домодедово также заверили о технической готовности к обслуживанию клиентов по новым правилам, однако точную дату начала предоставления такой услуги также не назвали. Представитель Внуково сообщил, что пассажиры аэропорта смогут начать использовать электронные посадочные талоны в течение 2019 года.
О возможной замене в российских аэропортах бумажных посадочных талонов на штрих-коды, которые будут доступны для скачивания на электронные устройства, стало известно в конце ноября. Отмечалось, что нововведение позволит ускорить процесс регистрации на рейс.
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Пассажиры в российских аэропортах смогут проходить в самолет по электронным посадочным талонам. Соответствующий приказ Минтранса России, опубликованный на...
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