Матвей Елисеев: Думаю, проживание в Раубичах стало для иностранцев небольшим шоком

— Со спортивной точки зрения «Раубичи» прекрасны. Здесь есть большое стрельбище, тир, отличный выбор трасс. А вот проживание немного уступает. Комнаты маленькие и старомодные. Хотелось бы больше пространства в номерах, где можно было бы разложить вещи. Для меня это не является проблемой — я человек походный. А для иностранцев, думаю, это стало небольшим шоком. Хотя, опять же: смотря с чем сравнивать. В том же Оберхофе условия явно хуже. Там есть большой отель, но номера невероятно узкие.





Елисеев также рассказал, чем питание в Беларуси отличается от привычного на европейских этапах Кубка мира.





— Еда в столовой немного жирная и неспортивная. Мне-то классно — я уже отвык от русской пищи, а здесь подают супы со сметаной и майонезные салатики. Это вкусно, но немного не то, что нужно спортсменам.





Матвей подчеркнул, что чувствовал себя в Раубичах как дома.





— Поддержка была запредельной. Мы здесь не в другой стране, а дома. После финиша зрители просто разрывали.