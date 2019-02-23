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ОМОН задержал брестского блогера Кабанова. По городу идет митинг противников аккумуляторного завода

24.02.2019 13:55 — Разное | Партизан  
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В полдень 24 февраля в Бресте был задержан блогер Александр Кабанов.

Это произошло на выходе из квартиры Сергея Петрухина — с утра во дворе дома дежурил ОМОН, пишет «Радыё Свабода».

Задержание произошло перед началом еженедельной акции противников строительства аккумуляторного завода. Уже год каждое воскресенье брестчане собираются на несанкционированные акции «кормления голубей».


Митинг против строительства аккумуляторного завода в Бресте, 24 февраля.


От площади Ленина брестчане двинулись к кинотеатру «Беларусь»

По разным подсчетам, на акцию протеста вышли от 150 до 180 человек. Люди постояли на площади Ленина и в 12:40 двинулись шествием по центру Бреста. Протестующие идут к кинотеатру «Беларусь» — уже три недели акции противников аккумуляторного завода в Бресте проходят в таком формате.



 
Теги: Брест
 
 
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