Ирина Кривко выиграла серебро в преследовании на чемпионат Европы по биатлону в Раубичах

На старт не вышли две главные фаворитки — шведки Муна Брурссон и Ханна Оберг, попавшие на подиум в спринте. Брурссон должна была стартовать первой с огромным преимуществом в 38 секунд, но скандинавские биатлонистки решили улететь домой еще до завершения чемпионата.





Это дало шанс проявить себя другим биатлонисткам. И если в борьбе за золото не было равных россиянке Екатерине Юрловой-Перхт (0+0+0+1), то за остальные медали развернулась ожесточенная борьба.









Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY





В ситуации, когда на подиум претендовали с десяток биатлонисток, отлично проявила себя Ирина Кривко (0+1+0+0), стартовавшая под номером 11. Ключевым фактором стала отличная работа на стрельбе стоя и уверенный последний круг. Эта медаль стала для лидера нашей команды второй на чемпионате Европы. Ранее она выиграла бронзу в индивидуальной гонке.





Елена Кручинкина (1+0+0+1) финишировала 23-й, отыграв 19 позиций. Динара Алимбекова (1+2+2+0) стала 24-й. Дарья Юркевич (1+0+0+1) поднялась с 46-й на 28-ю строчку. Ирина Кручинкина (1+4+1+1) стала в итоге 46-й.









В медальном зачете победу одержала команда Швеции.





1. Швеция - 3-2-1.





2. Россия - 2-2-1.





3. Норвегия - 2-1-2.





4. Болгария - 1-0-0.





5. Беларусь - 0-1-2.





6. Германия - 0-1-1.





7. Украина - 0-1-0.





8. Франция - 0-0-1.