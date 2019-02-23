Как отметил представитель ассоциации Якуб Биньковский, страны, которые ввели ограничения на торговлю, составляют меньшинство в ЕС. Однако Польша ужесточает меры: «В Польше с 2020 года будет полностью запрещена торговля по воскресеньям, с небольшими исключениями. При этом, на фоне других стран Европы, где также ограничена торговля по воскресеньям, меры Польши выглядят наиболее жесткими».





В то же время Венгрия вернулась к свободной торговле по воскресеньям всего через год после введения ограничений.





Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что правительство намерено пересмотреть закон об ограничении торговли по воскресеньям. Закон вступил в силу в марте прошлого года. Запрет не распространяется, среди прочего, на кондитерские, магазины мороженого, автозаправочные станции, цветочные магазины, киоски с прессой, кафе. Также могут быть открыты те магазины, в которых в воскресенье за прилавком будут стоять их владельцы.





В то же время польский профсоюз «Солидарность» считает, что ограничения торговли по воскресеньям не требуют изменений, а лишь уточнений — чтобы некоторые торговые сети не могли обходить закон.