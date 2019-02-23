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В Калифорнии предложили отменить тайну исповеди, когда речь идет о педофилии

24.02.2019 13:39 — Разное | Партизан  
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В США сенатор от штата Калифорния Джерри Хилл 20 февраля представил законопроект, имеющий целью заставлять священников нарушать тайну исповеди в случае, когда им стало известно о сексуальных злоупотреблениях в отношении детей или жестоком отношении к ним.

В Калифорнии духовенство входит в число лиц, которые вынуждены сообщать об известных им преступлениях, однако существует законодательно оформленное исключение, которое касается случаев информации, полученной во время исповеди, сообщает sedmitza.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

В штате действует исключение, основанное на уважении церковной традиции, которое позволяет не нарушать тайну исповеди, однако Джерри Хилл предлагает отменить существующее положение.

Представители католической епископской конференции Калифорнии настаивают, что законопроект является прямой угрозой для религиозной свободы: «Здесь речь идет не столько о защите детей, а больше о нарушении основных прав и свобод американцев».

Законопроект, предлагаемый в штате Калифорния, —не первая попытка узаконить нарушение тайны исповеди. В прошлом году в Австралии также было рекомендовано расширить сферу обязательного информирования о случаях сексуального злоупотребления в отношении детей на все церкви и религиозные организации, включая Католическую Церковь с ее принципом неукоснительного сохранения тайны исповеди. Все политические партии Австралии выступили в поддержку этого законопроекта.

 
 
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В США сенатор от штата Калифорния Джерри Хилл 20 февраля представил законопроект, имеющий целью заставлять священников нарушать тайну исповеди в случае, когда им...
 
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