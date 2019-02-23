В Мире раскопали устрицы, которые ели Радзивиллы

В прошлом году закончилось исследование развалин жилища рядом с Мирским замком, принадлежавшее последним его обладателям – князьям Святополк-Мирским. Здание был возведено под конец XIX в. Но археолог из Института истории Академии наук Беларуси Ирина Ганецкая открыла на этом месте объект, намного старше – конец XVI – начало XVII в. Тех времен, когда Радзивиллы основательно перестраивали Мирский замок.









Оказалось, что это – дворец. Здесь же нашли остатки очень дорогой посуды из венецианского стекла, рейнской керамики, зеленых полихромных геральдических печей, а среди отходов – много устриц. Во второй половине XVII в. дворец достроили, увеличив вдвое. А в конце XIX в. Святополк-Мирские нарастили еще один этаж.