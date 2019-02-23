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Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса

24.02.2019 13:27 — Разное | Партизан  
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Саудовская Аравия впервые в истории королевства назначила на пост посла в США женщину. Об этом сообщает в Twitter МИД Саудовской Аравии.



Послом стала принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд.

Рима - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.

Принцесса выразила благодарность об избрании ее на этот пост королю страны Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману.

Принцесса получила высшее образование в США. Она активно выступает за права женщин в Саудовской Аравии. В 2014 году Forbes включил ее в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.


 
 
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Саудовская Аравия впервые в истории королевства назначила на пост посла в США женщину. Об этом сообщает в Twitter МИД Саудовской Аравии.
 
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