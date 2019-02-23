Послом Саудовской Аравии в США стала принцесса









Послом стала принцесса Рима бинт Бандар аль-Сауд.





Рима - дочь принца Бандара, который возглавлял саудовскую дипломатическую миссию в Вашингтоне с 1983 по 2005 годы.





Принцесса выразила благодарность об избрании ее на этот пост королю страны Салману и наследному принцу Мухаммеду бин Салману.





Принцесса получила высшее образование в США. Она активно выступает за права женщин в Саудовской Аравии. В 2014 году Forbes включил ее в список 200 самых влиятельных женщин в арабском мире.



