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Самый популярный клип в истории человечества взял планку в 6 миллиардов. Это рекорд!

24.02.2019 12:57 — Разное | Партизан  
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Клип «Дэспасито» в исполнении пуэрториканцев Луиса Фонс и Дэдди Янки набрал 6 миллиардов просмотров на Ютубе. Причем это оригинальный клип, есть еще несколько многомиллионных версий.

Самый популярный клип в истории человечества взял планку в 6 миллиардов. Это рекорд!
Клип был выложен на ютубе 12 января 2017 года.


Луис Фонси, кстати, выступил на благотворительном концерте в поддержку Венесуэлы - Venezuela Aid Live, который прошел в пятницу на границе с Колумбией и был организован британским миллиардером Рчыардам Брэнсанам.


 
 
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Клип «Дэспасито» в исполнении пуэрториканцев Луиса Фонс и Дэдди Янки набрал 6 миллиардов просмотров на Ютубе. Причем это оригинальный клип, есть еще несколько...
 
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