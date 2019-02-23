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Самый популярный клип в истории человечества взял планку в 6 миллиардов. Это рекорд!
Клип «Дэспасито» в исполнении пуэрториканцев Луиса Фонс и Дэдди Янки набрал 6 миллиардов просмотров на Ютубе. Причем это оригинальный клип, есть еще несколько многомиллионных версий.
Клип был выложен на ютубе 12 января 2017 года.
Луис Фонси, кстати, выступил на благотворительном концерте в поддержку Венесуэлы - Venezuela Aid Live, который прошел в пятницу на границе с Колумбией и был организован британским миллиардером Рчыардам Брэнсанам.
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Клип «Дэспасито» в исполнении пуэрториканцев Луиса Фонс и Дэдди Янки набрал 6 миллиардов просмотров на Ютубе. Причем это оригинальный клип, есть еще несколько...
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