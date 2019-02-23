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Складной флагман Huawei Mate X полностью рассекретили за час до презентации

24.02.2019 15:03 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в 16.00 компания Huawei на выставке MWC 2019 в Барселоне вслед за Samsung представит свой первый складной смартфон со сгибающимся дисплеем — Mate X. Изображения устройства «утекли» в Сеть за час до начала презентации производителя.

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