Складной флагман Huawei Mate X полностью рассекретили за час до презентации
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Сегодня в 16.00 компания Huawei на выставке MWC 2019 в Барселоне вслед за Samsung представит свой первый складной смартфон со сгибающимся дисплеем — Mate X. Изображения устройства «утекли» в Сеть за час до начала презентации производителя.
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