Биатлонист Елисеев взял серебро на чемпионате Европы в Минске

Российский биатлонист Матвей Елисеев вторым завершил гонку преследования на чемпионате Европы в Минске, ТАСС .

Дистанцию протяженностью 12,5 км первым преодолел представитель Норвегии Тарьей Бе, его время составило 31 минуту 10,3 секунды. Он допустил один промах. Россиянин также совершил одну ошибку на огневых рубежах, отстав от победителя на 28,5 секунды. Третьим с одним промахом финишную черту пересек норвежец Ховард Богетвейт, уступив 54,2 секунды лидеру.

Российский спортсмен Дмитрий Малышко завершил гонку шестым, Никита Поршнев – 12-м, Максим Цветков – 20-м, Антон Бабиков – 21-м, Семен Сучилов – 30-м.