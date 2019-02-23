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Биатлонист Елисеев взял серебро на чемпионате Европы в Минске

24.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Российский биатлонист Матвей Елисеев вторым завершил гонку преследования на чемпионате Европы в Минске, ТАСС.

Дистанцию протяженностью 12,5 км первым преодолел представитель Норвегии Тарьей Бе, его время составило 31 минуту 10,3 секунды. Он допустил один промах. Россиянин также совершил одну ошибку на огневых рубежах, отстав от победителя на 28,5 секунды. Третьим с одним промахом финишную черту пересек норвежец Ховард Богетвейт, уступив 54,2 секунды лидеру.

Российский спортсмен Дмитрий Малышко завершил гонку шестым, Никита Поршнев – 12-м, Максим Цветков – 20-м, Антон Бабиков – 21-м, Семен Сучилов – 30-м.

Отметим, для сборной России медаль Елисеева стала четвертой на чемпионате Европы в Минске. До этого Екатерина Юрлова-Перхт в спринте завоевала бронзу, Дмитрий Малышко – бронзу в спринте, а также Евгения Павлова и Дмитрий Малышко стали победителями одиночной смешанной эстафеты.



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Теги: Минск
 
 
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Россиянин совершил одну ошибку на огневых рубежах, отстав от победителя на 28,5 секунды.
 
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