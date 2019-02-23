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В Слонимском районе при пожаре на ферме спасли 20 телят

24.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Телятник и столярная мастерская горели 23 февраля в Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА. 

Один из пожаров произошел в Слонимском районе. Сотрудникам МЧС в 12.46 поступило сообщение о пожаре телятника на территории молочно-товарной фермы сельхозпредприятия СРУСП "Новодевятковичи" в деревне Колосово. В результате происшествия уничтожена кровля на площади 180 кв.м. Спасатели совместно с персоналом вывели из помещения 20 телят в возрасте двух-трех месяцев. 

Причина пожара устанавливается. 

В этот же день в 5.03 огнеборцам поступило сообщение о пожаре в столярном цехе на территории механических мастерских КСУП "Заря и К" в деревне Субочи (Волковысский район). В результате огнем уничтожена кровля на площади 82 кв.м, повреждено перекрытие на площади 5 кв.м. Причина пожара устанавливается. 

 
 
 
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Телятник и столярная мастерская горели 23 февраля в Гродненской области. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает...
 
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