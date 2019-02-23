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На российском телевидении назвали пять целей "Цирконов" в США в случае конфликта

24.02.2019 14:02 — Разное | UDF  
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Фото: Минобороны России
На российском телевидении назвали «пять центров принятия решений» в США, которые могут стать целями «Цирконов» в случае военного конфликта.

Телеканал «Россия-1» в программе «Вести недели» заявил, что целями «Циркона» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России могут стать здание Пентагона, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, а также Кэпмп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов, Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами — и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

Ракета «Циркон» — одна из последних новинок российского вооружения, о которой в числе прочих упомянул президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Скорость ее составит 9 скоростей звука, дальность превысит тысячу километров, и запускаться она будет с кораблей и подводных лодок. Путин добавил, что в ответ на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе, подлетное время которых до Москвы составит 10 — 12 минут, «Цирконы» на своих кораблях-носителях могут появиться рядом с побережьем США. «Вы посчитайте, — предложил Путин, — 9 махов — тысяча с лишним километров… как быстро, за сколько минут это изделие сможет достигнуть той цели, которая будет для нее поставлена?»

 
 
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На российском телевидении назвали "пять центров принятия решений" в США.
 
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