

Фото: Минобороны России

Телеканалв программе «Вести недели» заявил, что целями «Циркона» в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России могут стать здание Пентагона, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, а также Кэпмп-Дэвид – правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) – пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов, Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами — и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.Ракета «Циркон» — одна из последних новинок российского вооружения, о которой в числе прочих упомянул президент Россиив своем послании Федеральному собранию в феврале 2019 года. Скорость ее составит 9 скоростей звука, дальность превысит тысячу километров, и запускаться она будет с кораблей и подводных лодок. Путин добавил, что в ответ на возможное размещение американских ракет средней дальности в Европе, подлетное время которых до Москвы составит 10 — 12 минут, «Цирконы» на своих кораблях-носителях могут появиться рядом с побережьем США.— предложил Путин, —